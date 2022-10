Anies Ingin Fasilitas Halte Bundaran HI Dinikmati Penumpang TransJakarta

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta masyarakat memanfaatkan Bus TransJakarta untuk menikmati fasilitas di Halte Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat. Anies tak mau anjungan dinikmati pihak-pihak pemakai kendaraan pribadi.Menurut dia, lebih bijak penikmat fasilitas baru itu adalah mereka yang memakai TransJakarta . "Kalau naik TransJakarta otomatis bisa ke anjungan. Bukan naik motor, (parkir di tempat lain), lalu tap in (masuk Halte Bundaran HI)," kata Anies di lokasi, Sabtu, 15 Oktober 2022.Revitalisasi membuat Halte TransJakarta Bundaran HI memiliki dua tingkat. Salah satu fasilitasnya, yakni anjungan di lantai dua untuk menikmati pemandangan di sekitar Bundaran HI dan Patung Selamat Datang.Anies mengatakan anjungan adalah pelengkap Halte Bundaran HI. Tujuan utama revitalisasi adalah menarik minat masyarakat untuk menggunakan transportasi umum.“Itu prinsip kesetaraan yang diwujudkan dalam bentuk karya,” papar mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu. Anies ingin seluruh lapisan masyarakat menggunakan kendaraan umum dan bisa menikmati indahnya Ibu Kota. Hal itu sejalan dengan spirit rancangan dan desain revitalisasi Halte Bundaran HI.“Halte ini terbakar (pascademonstasi pengesahan undang-undang cipta kerja pada 2020), ketika dibangun ulang, pembangunan bisa bisa memasukkan semua rancangan itu menjadi satu kesatuan,” ujar dia.Anies berharap fasilitas anyar tersebut bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Terutama pengguna Bus TransJakarta dan transportasi umum lainnya seperti moda raya terpadu (MRT).