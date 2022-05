Switch Over di Stasiun Manggarai Berlaku Mulai Pekan Depan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) terus berkomitmen menyelesaikan pembangunan Stasiun Manggarai sesuai jadwal. Untuk mendukung target itu, kegiatan switch over (SO) ke-5 akan dilakukan di Stasiun Manggarai pada Jumat malam, 27 Mei 2022 hingga Sabtu dini hari, 28 Mei 2022.Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten, Rode Paulus, menuturkan kegiatan SO 5 perlu dilakukan untuk menata dan mengkondisikan jalur kereta api di Stasiun Manggarai. Sehingga pembangunan dapat dilanjutkan."Kami akan memanfaatkan window time atau waktu jeda antara jam operasional kereta yang dimulai setelah kereta terakhir selesai beroperasi dan sebelum kereta pertama memulai perjalanan di esok harinya untuk pengerjaan SO 5 ini," kata Rode dalam keterangan resmi, Sabtu, 21 Mei 2022.Rode menyebut hal ini dilakukan agar perjalanan kereta api termasuk KRL Commuterline tidak terganggu. Dia menjelaskan kegiatan SO 5 dilakukan dengan mengaktifkan jalur sementara (temporary track) untuk Jalur 1 dan Jalur 2, sekaligus menutup Jalur 3, mengganti sistem persinyalan, serta memasang dan mengganti jaringan listrik aliran atas (JLAA) untuk menyesuaikan perubahan jalur."Total terdapat 8 titik pengerjaan saat SO 5 nanti dan akan menyambungkan Jalur 1 dan Jalur tiga yang temporary dengan yang existing dan menutup Jalur 3 sehingga pekerjaan struktur sipil bangunan gedung Stasiun Manggarai sisi timur bisa mulai dikerjakan agar target pengoperasian bangunan gedung di tahun 2023 bisa terealisasikan," ujar dia.Baca: Ratusan Perlintasan Liar Kereta Api di Sumbar Ditutup Tahun Ini Dia menuturkan setelah kegiatan SO 5 dilakukan, akan terjadi penyesuaian jalur di Stasiun Manggarai yang digunakan untuk melayani penumpang kereta api. Setelah SO 5, Jalur 1 dan Jalur 2 Stasiun Manggarai hanya akan melayani Kereta Api Jarak Jauh, dan Jalur 3 akan dinonaktifkan.Sementara untuk KRL Commuterline lintas Bekasi/Cikarang Line akan dilayani di Jalur 6 dan Jalur 7 Stasiun Manggarai. Lintas Bogor Line akan dilayani di Jalur 10, Jalur 11, Jalur 12, dan Jalur 13.“Kami memohon dukungan dan doa restu masyarakat agar pelaksanaan SO 5 nanti dan pengerjaan pengembangan Stasiun Manggarai secara umum dapat berlangsung dengan lancar, aman, dan selamat,” jelas Rode.