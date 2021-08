341 Kasus Baru Covid-19 Terdeteksi di DKI

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dwi Oktavia memaparkan hasil pemeriksaan terhadap 11.781 spesimen hari ini, 30 Agustus 2021. Tes menggunakan metode polymerase chain reaction (PCR) menunjukkan hasil 341 positif dan 7.316 negatif."Selain itu, dilakukan pula tes antigen hari ini sebanyak 8.018 orang dites, dengan hasil 57 positif dan 7.961 negatif," kata Dwi seperti dikutip dari Media Indonesia, Senin, 30 Agustus 2021.Dwi juga menyampaikan target tes WHO adalah 1.000 orang dites PCR per sejuta penduduk per minggu. Artinya target WHO untuk Jakarta adalah minimum 10.645 orang dites per minggu.Baca: Menurun, 5.436 Kasus Covid-19 Terdeteksi Hari Ini "Target ini telah Jakarta lampaui selama beberapa waktu. Dalam seminggu terakhir ada 77.807 orang dites PCR. Sementara itu, total tes PCR DKI Jakarta kini telah mencapai 541.735 per sejuta penduduk," kata dia.Kasus aktif di Jakarta turun 498 kasus, sehingga jumlah kasus aktif menjadi 7.255 (orang yang masih dirawat/ isolasi). Sedangkan, total kasus konfirmasi di Jakarta menjadi 850.184 kasus.Total pasien sembuh 829.668 dengan tingkat kesembuhan 97,6%. Kemudian, total 13.261 pasien meninggal dunia dengan tingkat kematian 1,6%, sedangkan tingkat kematian Indonesia sebesar 3,2%."Untuk 'positivity rate' atau persentase kasus positif sepekan terakhir di Jakarta sebesar 4,8%, sedangkan persentase kasus positif secara total sebesar 14,7%," kata dia.