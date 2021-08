Kasus Covid-19 di Jakarta Bertambah 2.981 per Hari Ini

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kasus covid-19 di DKI Jakarta bertambah 2.981 orang per hari ini. Total kasus konfirmasi di Jakarta sebanyak 823.346."Sebanyak 21.437 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 2.981 positif dan 18.456 negatif," kata Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dwi Oktavia, dalam keterangan tertulis, Jakarta, Rabu, 4 Agustus 2021.Selain itu, dilakukan tes antigen terhadap 10.802 orang, hasilnya 409 positif dan 10.393 negatif. Dwi menyampaikan target tes WHO adalah 1.000 orang dites PCR per sejuta penduduk per minggu, artinya target WHO untuk Jakarta adalah minimum 10.645 orang dites per minggu.Target ini telah dilampaui selama beberapa waktu. Dalam seminggu terakhir ada 140.652 orang dites PCR. Sementara itu, total tes PCR di Jakarta telah mencapai 507.991 per sejuta penduduk."Adapun jumlah kasus aktif di Jakarta naik sejumlah 447 kasus, sehingga jumlah kasus aktif sampai hari ini sebanyak 14.451 (orang yang masih dirawat/isolasi)," ujar Dwi.Baca: Pemprov DKI Siapkan Bantuan Bagi Anak Yatim Piatu Akibat Covid-19 Dari jumlah kasus positif, total orang dinyatakan sembuh sebanyak 796.381 dengan tingkat kesembuhan 96,7 persen. Sedangkan total kematian mencapai 12.514 orang dengan tingkat kematian 1,5 persen.Untuk positivity rate atau persentase kasus positif sepekan terakhir di Jakarta sebesar 13,7 persen. Sedangkan persentase kasus positif secara total sebesar 15,2 persen.(JMS)