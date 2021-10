Pemerintah Izinkan Bike to Sport Mulai Hari Ini

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Ditlantas Polda Metro Jaya Jakarta telah mengizinkan olahraga sepeda atau bike to sport mulai hari ini, Sabtu, 16 Oktober 2021. Pembukaan ini merupakan tahap uji coba setelah pelonggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)."Pesepeda terlihat sudah mulai ramai melintas di kawasan Bundaran HI," ujar Jurnalis Metro TV, Muhammad Reysa melaporkan dari Bundaran HI, Jakarta.Terdapat beberapa aturan yang diberlakukan setelah pembukaan bike to sport ini. Di antaranya, larangan berkerumun, dan menongkrong setelah bersepeda.Selain itu, jam bike to sport juga dibatasi. Yaitu sampai jam 06.30 WIB untuk hari Senin sampai Jumat, dan jam 09.00 WIB untuk akhir pekan.Terdapat sejumlah petugas yang berjaga di sepanjang jalur bike to sport. Bila kedapatan ada yang melanggar, kegiatan ini akan ditinjau kembali izin pembukaannya. (