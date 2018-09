Anies Serahkan Masalah Hadiah OK OCE ke Sandi

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan irit bicara saat ditanya ihwal hadiah peserta OK OCE. Dia juga bungkam saat ditanya hadiah pelesiran sayembara Sepatu Bang Sandi.Ia menyerahkan seluruh persoalan itu pada Wakil Gubernur nonaktif Sandiaga Uno. Pasalnya, ide sayembara dan hadiah OK OCE itu berasal dari Sandi."Tanyakan ke Pak Sandi saja," kata Anies singkat di Hotel Arya Duta, Jakarta Pusat, Selasa 4 September 2018.Nasib sayembara sepatu yang dibuat Sandi tak jelas ujungnya. Sudah 10 bulan, tidak ada pengumuman siapa pemenangnya.Pada November 2017, Sandi membuat sayembara sepatu pantofel. Dia meminta pengrajin mendesain sepatu yang sesuai dengan aktivitasnya sebagai wakil gubernur.Dia pun menjanjikan hadiah pelesiran ke Italia dengan uang pribadinya. Namun, setelah ia melepas jabatannya, nasib sayembara itu makin tidak jelas.Kepala Dinas Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) Irwandi mengatakan bakal mengusahakan agar program tersebut tetap berjalan. Terkait hadiah, ia akan berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta."Kami akan mengupayakan. Kami berusaha untuk meneruskan semua pekerjaan yang dikerjakan Pak Wagub dulu," ujar Irwandi saat dikonfirmasi, Jakarta Pusat, Senin, 3 September 2018.Irwandi belum bisa memastikan sumber dana hadiah tersebut. Bila menggunakan APBD, ia harus berdiskusi terlebih dahulu termasuk dengan wakil gubernur yang baru nanti.Berdasarkan situs sepatubangsandi.com, tahapan pengumuman pemenang sayembara ini adalah 14 Februari 2018. Namun, ada informasi tambahan di halaman depan situs bahwa pengumumannya menjadi 27 Juni 2018. Hingga saat ini, belum ada pengumuman pemenang di dalam situs itu.Hal yang sama juga terjadi pada peserta OK OCE ke-40 ribu. Sandi berjanji akan memberangkatkan umrah peserta ke-40 ribu. Dia juga mau memberangkatkan peserta ke-39.999 dan 40.001 ke Bangkok.(OGI)