Miss Jakarta Fair 2022 'Hipnotis' Para Pengunjung

Jakarta: Malam puncak Grand Final Miss Jakarta Fair 2022 digelar di panggung utama Jakarta Fair. Sontak hal itu membuat para pengunjung Jakarta Fair seperti terhipnotis.Acara tersebut dibuka oleh penampilan fashion show 10 finalis Miss Jakarta Fair dengan mengenakan beberapa busana. Penampilan itu membuat para pengunjung Jakarta Fair bersorak dan bertepuk tangan sehingga membuat suasana semakin meriah.Kemeriahan malam grand final Miss Jakarta Fair semakin bertambah dengan penampilan dari Tulus yang tampil setelah penyematan gelar Miss Jakarta Fair 2022.Selain dengan kecantikannya yang memikat penonton, para finalis Miss Jakarta Fair juga diuji kemampuan public speaking dan pengetahuannya. Hal tersebut dibuktikan dari sesi tanya jawab di depan para dewan juri. Masing-masing finalis mengambil satu pertanyaan undian, dan menjawab dengan maksimal untuk mendapatkan penilaian terbaik.Seperti diketahui, Miss Jakarta Fair adalah ajang kontestasi pencarian putri berbakat Indonesia. Memasuki tahun ke-15 penyelenggaraannya, Miss Jakarta Fair 2022 yang mengusung tema “Miss Jakarta Fair Goes to Hybrid” mengumumkan nama lima besar dari total keseluruhan 10 finalis, dengan beberapa predikat yakni Miss Social Media, Miss Favorite, Runner Up 2, Runner Up 1, dan Miss Jakarta Fair 2022.Di tahun ini, finalis, Monica Florence terpilih sebagai pemenang Miss Jakarta Fair 2022. Pemberian mahkota Miss Jakarta Fair pun langsung dilakukan oleh Miss Jakarta Fair tahun 2019, Vebriantri Hananto. Monica pun berhak mendapatkan uang senilai RP 10 juta, 1 unit Motor dan paket sponsor.Di posisi selanjutnya, ada finalis Desy Asnawati yang dinobatkan sebagai Miss Runner Up 1 Jakarta Fair 2022. Kemudian, Miss Runner Up 2 dimenangkan oleh finalis Dwi Indah Sari. Sedangkan penghargaan Miss Sosial Media disematkan kepadaMichelle Tan, dan Miss Favorit diraih oleh Claudia Escrava Fergie.Setelah melalui berbagai proses seleksi yang ketat, akhirnya diumumkan nama-nama pemenang ajang Miss Jakarta Fair dari berbagai kategori. Tentunya yang paling penting adalah pengumuman pemenang yang menyandang gelar Miss Jakarta Fair 2022.