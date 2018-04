Penghentian Pengoperasian 48 Bus TransJakarta tak Memengaruhi Pelayanan

Sebanyak 48 armada TransJakarta yang dikelola PT Bianglala Metropolitan sementara berhenti beroperasi. Dirut PT TransJakarta Budi Kaliwono menjamin penghentian tidak akan memengaruhi kualitas layanan."Tidak akan mengganggu layanan karena busnya kita ganti dengan armada yang lain," kata Budi saat dihubungi, Rabu, 25 April 2018.Seluruh bus yang dihentikan pengoperasiannya merupakan angkutan malam hari (amari). Bus beroperasi di koridor 1 Blok M-Kota, koridor 3 Kalideres-Pasar Baru, Koridor 5 Kampung Melayu-Ancol, koridor 6 Dukuh Atas 2- Ragunan, dan Koridor 8 Lebak Bulus-Harmoni.Bus yang dihentikan pengoperasiannya berhenti sebelumnya juga melayani koridor 9 Pluit-Pinang Ranti, koridor 10 Tanjung Priok-Cililitan, dan koridor 11 Kampung Melayi-Wali Kota Jakarta Timur.Budi meminta masyarakat bersabar. Hingga saat ini, kondisi 48 armada itu masih diperiksa."Masyarakat sabar kita pasti menjaga betul keamanan dan kenyamanan penumpang dan pembekuan sementara ini sifatnya memastikan dan kami tidak sendirian," ucap dia.Budi menyampaikan, pihaknya akan mengevaluasi menyeluruh, termasuk teknis. PT TransJakarta mengandeng Dinas Perhubungan dan Kepolisian."Kami minta arahan karena bus ini sudah 14 tahun, masih memiliki KIR, kita harus tanya ke Dishub juga. Kami tidak punya kemampuan memutuskan yes or no," jelas Budi.Penghentian sementara bus dilakukan usai insiden TransJakartaterguling di Halte Cawang UKI, Jalan Mayjen Sutoyo, Jakarta Timur. Kecelakaan tepatnya terjadi di di depan Universitas Kristen Indonesia (UKI), Senin ini, pukul 04.30 WIB. Bus berpelat nomor B 7053 IS itu dikemudikan Sutikno, 34.Peristiwa itu menyebabkan 10 orang terluka. Penumpang yang mengalami luka langsung dibawa ke Rumah Sakit UKI untuk mendapatkan bantuan medis.(OJE)