MRT Targetkan Angkut 40 Ribu Penumpang per Hari di 2022

Jakarta: PT MRT Jakarta (Perseroda) menargetkan jumlah penumpang (ridership) pada 2022 mencapai 40 ribu orang per hari. Target ini ditetapkan seiring proyeksi penurunan level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di DKI Jakarta. "Kita memutuskan target kita, rata-rata per hari tahun 2022 adalah 40 ribu penumpang," kata Direktur MRT Jakarta William Sabandar dalam diskusi virtual, di Jakarta, Selasa, 30 November 2021William menjelaskan jumlah penumpang terus meningkat dari 14.729 penumpang pada September 2021, lalu 22.834 penumpang pada Oktober 2021. Penumpang mencapai 30.101 per hari pada November 2021.MRT mencatat kenaikan penumpang pada November 2021 sebesar 31,8 persen jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Kenaikan mencapai 596 persen jika dibandingkan dengan Juli 2021, ketika penerapan PPKM Darurat.Baca: Inilah Kawasan Crowd Free Night di Jakarta saat Malam Tahun Baru 2022 Selama PPKM level 1, jumlah penumpang harian juga meningkat, yakni dari 23.231 orang per hari pada Oktober 2021, menjadi 30.294 orang pada November 2021. Total jumlah penumpang terangkut pada Oktober mencapai 627.250 dan November 787.652 orang."Beberapa hari yang lalu, kita mencapai peak (puncak) di angka 36.154 per hari. Angkanya menunjukkan terus menaik. Ini sesuatu yang menggembirakan bagi transportasi publik di Jakarta," kata dia.Dengan kenaikan tersebut, MRT optimistis jumlah penumpang harian rata-rata mencapai 40 ribu penumpang bisa dicapai. Bahkan, jumlah penumpang dipercaya bisa mencapai 60 ribu per hari pada Desember 2022.