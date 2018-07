Sandi tak Rela Ditinggal Anies

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menunjukkan gelagat tidak rela jika 'ditinggal' Anies. Ia mengaku masih senang kerja bersama mantan menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu."Saya senang banget kerja sama dengan Pak Anies, enjoy banget dan alhamdulliah" Sandi saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Selasa, 17 Juli 2018.Sandi yakin banyak pihak yang tak ingin Anies 'bertarung' di 2019. "Ini kita bersyukur alhamdulliah banget kerja Pak Anies mulai terlihat di Jakarta dan banyak juga yang menginginkan untuk meneruskan kerja ini dan saya salah satunya. Saya sendiri sampaikan ke beliau," ujar Sandi.Ia kemudian mengemukakan prestasi-prestasinya selama ini. Termasuk, prestasi duo Anies-Sandi yang ia klaim berhasil dalam mengentaskan kemiskinan di Ibu Kota."Bro, ini angka kemiskinan alhamdulillah is to early to celebrate. Tapi semenjak kita bertugas di sini angka kemiskinan zero for twenty one point jadi dari angka 3,78 bisa turun ke 3,57. Ini terendah dari empat tahun terkahir," ujar Sandi.Ia kemudian tidak lelah membeberkan prestasi-prestasi itu. Dari mulai fokus membuka 42 ribu lapangan kerja hingga klaim keberhasilan menjaga inflasi. "Inflasi sudah mulai terjaga. Kita ingin Jakarta terus menjadi percontohan," kata Sandi.Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tak menampik tengah mempertimbangkan nama Anies sebagai calon wakil presiden. Prabowo menilai Anies sebagai tokoh muda yang punya kapabilitas."Saya kira beliau calon serius juga, calon wakil yang serius," kata Prabowo di kediamannya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat, 6 Juli 2018 malam.Nama Anies juga bakal dikomunikasikan dengan mitra Gerindra paling dekat, PAN dan PKS. Gerindra siap menerima Anies jika memang banyak desakan dan masukan dari mitra koalisi.Apalagi, Gerindra pula yang mengantarkan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu jadi orang nomor satu di Jakarta.Belakangan, nama Anies Baswedan santer disebut-sebut berpeluang diusung menjadi capres atau cawapres. Kendati tak memiliki partai, Anies diprediksi berpeluang diusung partai di luar pemerintahan.(YDH)