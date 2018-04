100 Angkot Gabung OK Otrip

Dalam dua pekan sebanyak 100 angkot bergabung dalam program transportasi satu harga untuk satu kali perjalanan (OK Otrip). Penambahan armada ini setelah tarif OK Otrip naik dari Rp3.459 menjadi Rp3.739 per kilometer.Dirut PT Transportasi Jakarta Budi Kaliwono mengatakan seluruh armada segera dioperasi sekitar satu atau dua pekan mendatang. Bertambahnya armada diharapkan dapat memperluas jangkauan wilayah OK Otrip."Jadi kami akan mulai yang mau dulu, supaya ini ada diperluas jangkauan kita," kata Budi saat dihubungi, Jakarta Pusat, Rabu 25 April 2018.Terkait transaksi pembayaran, TransJakarta tengah menuju electronic fare collection (EFC). Sistem pembayaran ini berdasarkan permintaan dari Bank Indonesia agar ada proof of concept (POC) dengan membentuk integrasi pembayaran elektronik EFC."Kita mau bikin EFC. Jadi OK Otrip ini merupakan langkah awal bagi Pemprov DKI memiliki EFC, yang bisa mengintegrasikan antarmoda," imbuh dia.Mengenai penggunaan kartu tapping, hingga saat TransJakarta baru menggunakan kartu dari BNI saja. Ia pun berencana menambah kartu tapping dari bank lain. "Untuk bank-bank lain prinsipnya sudah oke, semua bisa," ungkap dia.Uji coba OK Otrip diperpanjang sampai Juni 2018. Sedianya, uji coba OK Otrip selesai pada 15 April 2018. Hingga saat ini, baru ada 71 angkot yang bergabung dalam OK Otrip.Puluhan angkot ini melayani lima trayek, yakni Kampung Melayu-Duren Sawit, Kampung Rambutan-Pondok Gede, Semper-Rorotan, Lebak Bulus-Pondok Labu, dan Grogol-Tubagus Angke.(OGI)