6 Oktober, Kasus Positif Covid-19 di Jakarta Bertambah 203

Jakarta: Kasus covid-19 di DKI Jakarta bertambah 203 pada Rabu, 6 Oktober 2021. Pasien baru positif covid-19 itu ditemukan dalam tes polymerase chain reaction (PCR) terhadap 23.674 spesimen dengan 21.780 orang di antaranya untuk diagnosis kasus baru."Hasil tes 203 positif dan 21.577 negatif," kata Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dwi Oktavia, dalam keterangan tertulis, Rabu, 6 Oktober 2021.Selain itu, tes antigen dilakukan terhadap 32.712. Hasilnya, 35 orang positif dan 32.677 negatif. Namun, hasil tes antigen di Jakarta tidak masuk dalam total kasus positif covid-19 karena masih harus dikonfirmasi ulang dengan PCR.Baca: Hore! Pasien Sembuh Harian Dua Kali Lipat Kasus Baru Covid-19 Dwi menjelaskan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan 1.000 orang harus dites PCR per sejuta penduduk per minggu. Berdasarkan ketentuan ini, Jakarta minimum harus mengetes 10.645 orang per minggu.Target WHO telah Jakarta lampaui selama beberapa waktu. Dalam seminggu terakhir, ada 119.890 orang dites PCR. Sementara itu, total tes PCR DKI Jakarta telah mencapai 600.420 per sejuta penduduk."Adapun jumlah kasus aktif di Jakarta naik sejumlah 26 kasus sehingga jumlah kasus aktif sampai hari ini sebanyak 1.668 (orang yang masih dirawat/ isolasi)," jelas dia.Total kasus konfirmasi covid-19 di Jakarta sampai hari ini mencapai 858.622. Sebanyak 843.414 pasien sudah dinyatakan pulih dengan tingkat kesembuhan 98,2 persen. Sementara itu, total 13.540 orang meninggal dengan tingkat kematian 1,6 persen.Positivity rate atau persentase kasus positif infeksi virus korona sepekan terakhir di Jakarta sebesar 0,8 pesen. Rasio kasus positif selama pandemi sebesar 13,4 persen. WHO sedianya menetapkan standar persentase kasus positif tidak lebih dari lima persen.