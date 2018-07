Segera Tukar Kartu Multitrip Lama sebelum Hangus

: PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) mengimbau pengguna kartu multitrip (KMT) dengan seri awal 1001 segera mengganti kartu. Mulai 21 Juli 2018, KMT tersebut tak lagi berlaku untuk perjalanan kereta rel listrik (KRL)."Dalam rangka pembaruan sistem tiket elektronik KRL, khususnya Kartu Multi Trip (KMT), PT KCI mengimbau pengguna KMT edisi awal untuk segera menukarkan kartunya," terang Vice President Komunikasi Perusahaan KCI, Eva Chairunissa, dalam keterangan yang diterima Medcom.id, Jakarta, Senin, 16 Juli 2018.Nomor seri KMT tertera pada bagian belakang kartu. Bila empat angka pertama KMT adalah '1001', diimbau segera menukarkan kartunya dengan edisi terbaru."Sementara pemilik KMT dengan nomor seri empat angka pertama selain 1001 tidak perlu menukarkan kartu," bebernya.Pengguna dapat menukarkan KMT di seluruh stasiun yang melayani KRL dengan membawa KMT empat nomor seri depan 1001. Namun, ada beberapa syarat sebelum kartu tersebut bisa diganti oleh petugas stasiun.Pertama, kartu dapat dibaca oleh sistem tiket elektronik KRL. Kartu itu juga harus tidak terdapat transaksi yang belum tuntas di sistem lain, contohnya belum melakukan gate out di parkiran stasiun."Bila kedua syarat tersebut terpenuhi, petugas akan memindahkan saldo di KMT lama ke KMT baru. Kartu baru ini memiliki masa garansi 30 hari sejak penukaran," jelas Eva.Mulai 21 Juli 2018, KMT dengan seri awal 1001 tak bisa digunakan, baik untuk tap in maupun tap out di seluruh stasiun. "Hal ini terkait pembaruan sistem elektronik KRL Jabodetabek dan pengembangan fungsi KMT di masa depan," kata Eva.(HUS)