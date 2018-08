Hadiah Umrah Mitra OK OCE tak Bisa Pakai APBD

Anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta tidak bisa dipakai untuk memberangkatkan umrah mitra one kecamatan one centre of entrepreneurship (OK OCE). Isu ini muncul setelah mantan Wakil Gubernur Sandiaga Uno mundur dengan menyisakan 'utang' pemberangkatan mitra OK OCE nomor urut ke-40 ribu.“Ya, tidak boleh, sekalipun dianggarkan Pak Sandi, ya tidak boleh. Masa APBD kita untuk umrah, piye toh, “ kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono kepada Medcom.ID, Jakarta, Selasa, 28 Agustus 2018.Janji umrah tak terlaksana lantaran Sandi mundur dari jabatannya untuk mengikuti Pilpres 2019. Hadiah pergi umrah dan keluar negeri disebut dilimpahkan ke APBD DKI Jakarta."Rencananya akan diambil alih oleh Pemprov (Pemerintah Provinsi)," kata Ketua Perkumpulan Gerakan OK OCE (PGO) Faransyah Jaya saat dihubungiSandi berjanji akan memberangkatkan umrah pendaftar ke-40 ribu bila dia seorang muslim. Bila peserta seorang kristiani, dia akan diberangkatkan pergi ke Yerusalem atau tempat suci lain yang sesuai agama si pendaftar.Dia juga terlanjur berujar akan memberikan hadiah pelesiran ke Bangkok bagi pendaftar ke-39.999 dan 40.001. Alasannya, konsep OK OCE berasal dari one tambon one product (OTOP) dijalankan di Thailand.Hingga saat ini, jumlah pendaftar OK OCE sudah mencapai 49.557. Jumlah tersebut sudah melampaui target tahunan Sandi yang hanya 40.000 wirausaha per tahun.(OGI)