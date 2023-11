Rute Baru TransJakarta Menuju Stadion JIS, Ini Rinciannya

Adri Prima • 11 November 2023 16:43



Jakarta: Perhelatan Piala Dunia U-17 di Jakarta International Stadium (JIS) akan didukung dengan penyediaan layanan bus TransJakarta. "Untuk layanan reguler ada 196 unit armada Transjakarta baik itu single bus, medium bus hingga mikrotrans,” kata Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Wibowo di Jakarta, Sabtu, 11 November 2023. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui TransJakarta juga memfasilitasi moda transportasi bagi panitia, relawan hingga media dari C3 Kemayoran menuju JIS dari 9 November 2023 sampai 24 November 2023. Total ada 10 rute TransJakarta menuju JIS, ini rinciannya: Senen-JIS (14) Juanda-JIS (14A) Tanjung Priok-Senen via JIS Stasiun LRT Pegangsaan Dua–JIS (12P) Tanjung Priok – Jembatan Item (JAK77) Terminal Tanjung Priok-Ancol Barat (JAK88) Terminal Tanjung Priok-Taman Kota Intan (JAK89) Terminal Tanjung Priok-Rusun Kemayoran (JAK90) Taman Waduk Papanggo-Kota Tua (JAK118) Terminal Muara Angke-JIS (JAK120) Jadwal laga Piala Dunia U-17 di Stadion JIS Adapun laga Piala Dunia U-17 yang berlangsung di Stadion JIS yaitu penyisihan fase grup Grup C, Grup E, dan Grup F. Grup C berisikan Brasil, Iran, Kaledonia Baru, dan Inggris. Grup E berisikan Prancis, Burkina Faso, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. Sedangkan dua tim Grup F yang akan bermain di JIS adalah Jerman vs Venezuela yang akan menjadi pertandingan terakhir fase grup pada 18 November 2023. Berikut jadwal pertandingan di JIS: 11 November Kaledonia Baru vs Inggris - 16.00 WIB Brasil vs Iran - 19.00 WIB 12 November Prancis vs Burkina Faso - 16.00 WIB Korea Selatan vs Amerika Serikat - 19.00 WIB 14 November Brasil vs Kaledonia Baru - 16.00 WIB Inggris vs Iran - 19.00 WIB 15 November Amerika Serikat vs Burkina Faso - 16.00 WIB Prancis vs Korea Selatan - 19.00 WIB 17 November Polandia vs Argentina - 16.00 WIB Inggris vs Brasil - 19.00 WIB 18 November Jerman vs Venezuela - 16.00 WIB Amerika Serikat vs Prancis - 19.00 WIB 22 November Babak 16 besar: Juara Grup C vs Peringkat 3 Grup A/B/F - 15.30 WIB Babak 16 Besar: Juara Grup E vs Runner-up Grup D - 19.00 WIB 24 November Perempat final: 15.30 WIB Perempat final: 19.00 WIB





