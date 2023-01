Pertamax Turun, Ini Update Harga BBM Pertamina di DKI Jakarta

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Update harga BBM Pertamina di DKI Jakarta dan Pulau Jawa:

Solar: Rp6.800 per liter

Pertalite: Rp10.000 per liter

Pertamax: Rp12.800 per liter

Pertamax Turbo: Rp14.050 per liter

Dexlite: Rp16.150 per liter

(PRI)

Jakarta: Bahan Bakar Minyak ( BBM ) jenis Pertamax terpantau mengalami penurunan harga, Minggu, 29 Januari 2023.Penyesuaian harga Pertamax ini terjadi di Pulau Jawa termasuk Jakarta dari yang sebelumnya Rp13.900 turun menjadi Rp12.800 per liter.Selain itu, Pertamax Turbo juga mengalami penurunan dari Rp15.200 menjadi Rp14.050 per liter.Selain Pertamax, BBM jenis Dexlite juga mengalami penurunan cukup signifikan dari Rp18.300 per liter kini menjadi Rp16.150 per liter.Begitupun dengan Pertamina Dex juga turun harga dari Rp18.800 per liter menjadi Rp16.750 per liter.Meski demikian, penurunan harga ini hanya berlaku di Jakarta dan Pulau Jawa. Sedangkan BBM Pertamina di luar Jawa seperti di Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan tidak banyak mengalami perubahan.