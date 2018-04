Usai ke Maroko dan Istabul, Anies kini ke Amerika

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melanjutkan lawatannya ke luar negeri. Baru saja tiba dari Maroko dan Istanbul pada Senin, 22 April 2018, kini Anies berangkat ke Amerika Serikat.Mantan Menteri Pendidikan ini rencananya terbang ke Los Angeles, Amerika Serikat, Besok, 28 April 2018. Dia datang atas undangan, sebagai pembicara dalam Annual Global Conference 2018."Semula mau hari ini. Tapi ternyata masih banyak agenda. Jadi Pak Gubernur jalan besok pagi," kata Kepala Biro Daerah dan Kerjasama Luar Negeri DKI, Mawardi saat dihubungi, Jakarta Pusat, Jumat, 27 April 2018.Pada konferensi tersebut, Anies menjadi pembicara pada private session dengan ASEAN: Growth in the Next Ten Years. Konferensi itu bakal membahas isu pasar finansial, industri, kesehatan, dan pemerintahan."Di sana kita ada korespondensi dengan KBRI di Los Angeles untuk meningkatkan kerjasama sister city. Dan, kita harap ada kunjungan gubernur dan diagendakan dengan wali kota Los Angeles," ungkapnya.Rencananya, Anies akan kembali ke Tanah Air pada Selasa, 1 Mei 2018. Dalam perjalanan ini hanya Kepada Bagian Hubungan Internasional yang diboyong.Saat di Turki, Anies Baswedan membahas sejumlah isu seperti restrukturisasi air dan transportasi massal. Pembahasan itu ia lakukan bersama Wali Kota Istanbul, Mevlut Uysal, pada Minggu, 22 April 2019.Anies mengatakan, Jakarta berkomitmen belajar mengenai pengelolaan armada minibus dan menegakkan peraturan penggunaan air."Pemprov DKI Jakarta akan mengirimkan tim yang secara langsung mempelajari tentang armada (minibus) dan tim restrukturisasi air yang akan belajar secara langsung pengalaman dengan Istanbul,” kata Anies beberapa waktu lalu.(FZN)