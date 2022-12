Polsek Cakung Usut Penganiayaan Atlet Panjat Tebing kepada Pelatihnya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Viral di media sosial Instagram pada akun @merekamjakarta konten video yang menampilkan aksi penganiayaan atlet panjat tebing kepada pelatihnya sendiri. Kejadian itu terjadi di lokasi latihan panjat tebing di kawasan Cakung, Jakarta Timur, Senin, 28 November lalu. Kapolsek Cakung Ajun Komisaris Syarifah Chaira mengatakan bahwa kejadian tersebut berawal dari percekcokan antara pelatih dan sejumlah atlet panjat tebing."Cekcok, (atlet) tersinggung. Berakhir dengan perkelahian," kata Syarifah saat dimintai konfirmasi pada Minggu, 4 Desember 2022.Lebih lanjut, Syarifah mengatakan bahwa pihaknya saat ini masih melakukan pendalaman terkait kasus tersebut. Ia juga mengatakan bahwa pihaknya saat ini tengah menunggu hasil visum dari korban."Masih dalam proses. Masih didalami menunggu hasil visum dulu," papar Syarifah.Berdasarkan unggahan konten video pada akun Instagram @merekamjakarta memperlihatkan seorang pelatih panjat tebing, AH dianiaya oleh atletnya sendiri berinisial AS ketika di lokasi latihan panjat tebing di daerah Cakung, Jakarta Timur, Senin, 28 November lalu.Dalam keterangan di video tersebut, kejadian bermula saat AH menegur AS dengan menyebut anak didiknya itu jarang mengikuti latihan panjat tebing. AH sendiri menegur AS pada Sabtu, 26 November lalu.AH juga menyinggung atlet lainnya berinisial AJ dengan mengatakan telah menghancurkan nama panjat tebing DKI Jakarta.Mulanya, AS menerima teguran tersebut dan meminta maaf kepada pelatihnya. AH pun mengaku telah meminta maaf karena terlalu kasar dalam menegur AS.Namun ketika mereka hendak melangsungkan latihan pada Senin, 28 November lalu, ternyata AS masih menyimpan dendam kepada AH. Karena sebenarnya AS tidak terima ditegur oleh AH pada Sabtu lalu itu.Dalam video itu memperlihatkan AS mengejar AS dan melampiaskan kekesalannya dengan melayangkan pukulan ke arah AH hingga beberapa kali. Atas kejadian itu, AH telah melaporkan insiden penganiayaan yang menimpanya ke Polsek Cakung