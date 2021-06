AstraZeneca Dipakai untuk Vaksinasi Umum Warga Jakarta

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Vaksin untuk Indonesia

Jakarta: Pemprov DKI Jakarta menggunakan Vaksin AstraZeneca untuk memvaksinasi masyarakat umum. Namun, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dwi Oktavia membantah AstraZeneca dipakai karena mendekati masa kedaluwarsa."Saat ini di Jakarta memang masih pakai AstraZeneca. Sementara Sinopham untuk Vaksin Gotong Royong," kata Dwi kepada wartawan, Jakarta, Kamis, 10 Juni 2021.Dwi menjamin vaksin yang dipakai aman digunakan. Dalam teknis penggunaan obat dan vaksin, penggunaan vaksin yang lebih dekat dengan waktu kedaluwarsa lumrah dilakukan."Jadi, prinsip pemakaian obat atau logistik (seperti itu). Bukan obat saja makanan di supermarket juga begitu, first in, first out. First expired, first served," ucapnya.Baca:Dwi meminta masyarakat tak khawatir. Pemerintah menjamin keamanan dan khasiat vaksin covid-19 tetap terjaga.Ia berharap semakin masifnya vaksinasi untuk masyarakat umum membuat kekebalan kelompok cepat tercapai. Namun, masyarakat tetap harus menerapkan protokol kesehatan walau sudah menerima vaksinasi.Dalam upaya mendukung vaksinasi di Tanah Air, Media Group bersama Slank menggelorakan kampanye sosial bertajuk "Vaksin untuk Indonesia". Kampanye ini adalah upaya untuk bersama-sama bangkit dari pandemi dan memupuk optimisme menuju normal baru dengan terus menjaga kesehatan fisik dan mental. Vaksin dalam tajuk ini bukan saja berarti "obat" atau "anti-virus", tetapi juga upaya untuk menguatkan kembali mental dan spirit kita di tengah kesulitan akibat pandemi."Slank dan Media Group bikin gerakan yang bertema 'Vaksin untuk Indonesia'. Berharap lewat musik dan dialog, acara ini bisa menyemangati dampak pandemi yang mengenai kehidupan kita, supaya tetap semangat. Kita hibur supaya senang, supaya imun kita naik juga. Mengajak masyarakat untuk jangan takut untuk divaksin. Ini salah satu solusi untuk lepas dari pandemi," terang drummer Slank, Bimo Setiawan Almachzumi alias Bimbim.Program "Vaksin untuk Indonesia" tayang di Metro TV setiap hari Jumat, pukul 20:05 WIB. Dalam tayangan ini, Slank bukan saja menyuguhkan musik semata, tetapi juga menampilkan perjalanan ke sejumlah tempat dan berinteraksi dengan masyarakat dari berbagai latar belakang sosial.(SUR)