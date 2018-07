Anies Bangga Menteri Susi Lulus Paket C

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merasa bangga atas keberhasilan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang telah mendapatkan ijazah kejar paket C. Anies ingin hal ini bisa menjadi contoh anak bangsa yang putus sekolah."Alhamdulillah sekarang sudah tuntas, saya bangga sama Ibu Susi, karena beliau ada pembelajar, mau belajar di usia yang seperti ini kejar paket C. Karena bagi semua yang tidak memilki ijazah SMA, ambil program paket C anda bisa selesaikan itu," kata Anies di Balai Sudirman, Ruang Panti Prajurit, Jalan DR. Saharjo, Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu, 14 Juli 2018.Anies menambahkan, kelulusan Menteri Susi dapat menjadi contoh bagi anak-anak Indonesia yang putus sekolah. Sosok menteri diyakini Anies akan menjadi motivasi."Saya memerlukan roll model untuk contoh supaya jutaan anak di Indonesia yang putus sekolah mau ambil paket C, terus ada contohnya, contohnya siapa? ya Ibu Susi. Liat Ibu Susi saja mau, kalau Ibu Susi saja mau jadi meyakinkan yang lain itu mudah," ungkapnya.Anies mengaku pernah membujuk Susi untuk mengambil paket C. Salah satu bujukannya yakni untuk menjadi motivasi bagi anak putus sekolah tersebut."Jadi memang waktu rapat kabinet awal Bu Susi enggak punya ijazah SMA, terus saya bilang bu, Ibu Susi daftar kejar paket C saya dukung siap enggak tahun depan ujian? Beliau tuh langsung ketawa, ketawa khas Bu Susi terus saya bilang, bu ini enggak cuma buat Bu Susi tapi buat anak-anak. Jadi saya perlu Bu Susi ambil paket C sampai lulus," terang Anies.Sementara itu, dengan mengantongi ijazah SMA, kata Anies, mudah mendapatkan lapangan pekerjaan. Pengangguran pun dapat dengan cepat terhapuskan."Dengan punya ijazah (SMA), kesempatan bekerja langsung muncul. Banyak sekali kesempatan bekerja itu tidak bisa diambil karena tidak memiliki ijazah SMA. Itu yang saya lakukan (mendorong anak putus sekolah)," pungkasnya.(YDH)