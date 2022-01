267 Kasus Baru Covid-19 Ditemukan di DKI, Didominasi Pelaku Perjalanan Internasional

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Sebanyak 267 kasus covid-19 terdeteksi di DKI Jakarta per Kamis, 6 Januari 2022. Temuan ini didapat dari hasil tes polymerase chain reaction (PCR) terhadap 13.093 spesimen dengan 13.027 orang dites untuk mendiagnosis kasus baru."Yang mana 220 (kasus baru) di antaranya adalah pelaku perjalanan luar negeri," terang Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dwi Oktavia, dalam keterangan tertulis, Kamis, 6 Januari 2022.Menurut dia, 43.150 orang juga mengikuti tes antigen dengan hasil 19 positif dan 43.131 negatif. Namun, hasil positif itu tidak masuk dalam kasus konfirmasi covid-19 karena perlu diperkuat dengan tes PCR.Dwi menyampaikan target tes PCR yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yakni 1.000 orang per sejuta penduduk per minggu. Di Jakarta, minimum 10.645 orang harus dites PCR per minggu.Baca: Anies Usul Anggaran Belanja Tak Terduga Ditambah Menjadi Rp3 Triliun "Target ini telah Jakarta lampaui selama beberapa waktu. Dalam seminggu terakhir, ada 81.397 orang dites PCR. Sementara itu, total tes PCR DKI Jakarta kini telah mencapai 739.475 per sejuta penduduk," terang Dwi.Jumlah kasus aktif di Jakarta naik 215 kasus menjadi 1.170 orang yang masih dirawat atau diisolasi. Sementara itu, total kasus positif covid-19 di Jakarta sampai hari ini mencapai 866.331 kasus."Perlu digarisbawahi bahwa 908 orang dari jumlah kasus aktif adalah pelaku perjalanan luar negeri," jelas dia.Sebanyak 851.572 pasien covid-19 telah pulih dengan tingkat kesembuhan 98,3 persen. Di sisi lain, 13.589 pasien meninggal dengan tingkat kematian 1,6 persen, sedangkan tingkat kematian Indonesia 3,4 persen.Positivity rate atau persentase kasus positif sepekan terakhir di Jakarta, yakni 1,4 persen, sedangkan selama pandemi 11 persen. WHO menetapkan standar persentase kasus positif tidak lebih dari lima persen.