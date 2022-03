Terpopuler Nasional, AS Dukung Pengurangan Deforestasi RI hingga Presiden Jagokan Quartararo

Berikut tiga berita terpopuler di Kanal Nasional Medcom.id:

1. AS Dukung Indonesia Folu Net Sink 2030

2. Sejumlah Warga Bandung Raya Komitmen Ikuti Jokowi

3. Marquez Cedera, Presiden Sempat Jagokan Quartararo Juara di Mandalika

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(DEV)

Jakarta: Sejumlah isu di Kanal Nasional Medcom.id menjadi yang terpopuler pada Minggu, 20 Maret 2022. Mulai dari AS dukung Folu Net Sink 2030 hingga Marquez cedera.Indonesia mendapatkan dukungan dari Amerika Serikat (AS) dalam rencana operasional Forestry and Other Land Use (Folu) Net Sink 2030. Dukungan dari AS diyakini bakal memperkuat upaya pengurangan deforestasi.Dukungan ini diberikan langsung oleh tim Delegasi Utusan Khusus Presiden Amerika Serikat untuk Iklim (The US Special Presidential Envoy for Climate, SPEC) John Kerry yang dipimpin oleh Penasehat Senior Robert O. Blake Jr pekan ini.Baca berita selengkapnya di sini. Sejumlah warga di Bandung Raya, Jawa Barat, yang termasuk ke dalam relawan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan sikap setia berada dalam barisan pendukung. Para relawan turut menggelar aksi deklarasi dengan mengusung visi 'Sauyuan 2024 Milu Jokowi'.Koordinator deklarasi aksi, Deden Ridwa, mengatakan masyarakat khususnya se-Bandung Raya berkomitmen penuh mendukung Jokowi.Baca berita selengkapnya di sini. Presiden Joko Widodo mengaku sempat menjagokan Marc Marquez menjadi jaura pada ajang MotoGP Mandalika 2022. Namun, karena Marquez absen setelah mengalami kecelakaan hebat, Jokowi mengaku sempat menjagokan Fabio Quartararo."Jagoan saya Marquez tapi karena dia tidak ikut, ganti ke Quartararo," ujar Jokowi di Mandalika, Minggu, 10 Maret 2022.Baca berita selengkapnya di sini.