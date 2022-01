Pusat Tekstil Anyar di Jakarta Ini Tawarkan 4 Keunikan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Industri tekstil Indonesia terus mengalami perkembangan signifikan. Kebutuhan kain dan tekstil yang terus meningkat dibuktikan dengan hadirnya beragam pusat tekstil yang tersebar di beberapa titik di Jakarta.Kini pusat tekstil anyar hadir di Jakarta yakni Crown Textile and Tailor menawarkan konsep one stop shopping. Grand Opening dilakukan pada tanggal 14-17 Januari 2022 di kawasan Mayestik, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan yang dihadiri oleh beberapa selebriti seperti Raffi Ahmad, Ivan Gunawan, Okan Kornelius, Dewi Perssik, Diah Permata Sari, dan lain-lain.Dengan bangunan lima lantai, Crown Textile and Tailor menawarkan kenyamanan bagi pengunjung untuk memilih dan berbelanja.Pusat tekstil terbaru ini juga memiliki keunikan, antara lain:Crown Textile menyediakan jenis kain yang termasuk sulit didapatkan, seperti berbagai jenis kain songket Palembang dan batik tulis asli dari pengrajin di Pekalongan dan Solo.Tak hanya itu, bagi konsumen yang sangat menyukai kain one of a kind, Crown Textile and Tailor juga memiliki layanan yang tergolong unik yaitu membuat kain secara eksklusif bagi pemesan. Sehingga kain tersebut hanya akan dimiliki oleh konsumen yang memesan.Keunikan lain yaitu fasilitas lengkap termasuk coffee shop bagi pengunjung yang ingin bersantai dan melepas lelah. Area ini juga dilengkapi kursi pijat.“Kami menyediakan coffee shop berikut smoking area di area Cafe, yaitu di lantai dua. Selain itu juga terdapat massage chair atau kursi pijat agar pengunjung lebih segar," ujar owner Crown Textile and Tailor, Vishal Kumar.Dengan koleksi kain yang tergolong lengkap, Crown Textile and Tailor berharap dapat memenuhi kebutuhan tekstil bagi masyarakat luas, serta membantu para desainer muda atau pengusaha start-up dan pebisnis yang bergerak di bidang fashion maupun konveksi.“Kami akan berikan full support untuk harga kain sehingga dapat mendukung pengembangan para pengusaha di bidang fashion atau desainer muda Indonesia,” jelas Vishal.Lebih lanjut, Ivan Gunawan yang juga merupakan seorang desainer mengapresiasi kehadiran Crown Textile and Tailor yang menawarkan ekslusivitas. "Bahannya up to date, mau cari jenis apapun ada di sini. Mau cari yang murah sampai mahal, komplit," tutur Ivan Gunawan.Selama masa grand opening, Crown Textile dan Tailor Jakarta memberikan program diskon hingga 51,5 persen."Selama periode ini juga terdapat program undian door prize yang berhadiah hp, sepeda, sepeda motor, lemari es dan dengan hadiah utama berupa 1 unit mobil Toyota Calya,” tutup Vishal Kumar.