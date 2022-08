Tarif Ojol Naik, Warga Bisa Beralih ke TransJakarta

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Ariza) menilai naiknya tarif ojek online (ojol) akan berdampak positif terhadap transportasi di Ibu Kota, terutama TransJakarta . Pasalnya, saat ini tarif TransJakarta masih terbilang murah."TransJakarta masih dengan harga yang sangat murah dan sangat terjangkau," ujar Ariza di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu, 10 Agustus 2022.Bahkan Ariza meyakini transportasi kebanggaan warga Jakarta itu memiliki tarif yang termurah dari negara-negara lain. Namun, ia menyambut baik keputusan pemerintah dalam menaikkan tarif ojol.Kebijakan tersebut, kata Ariza, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan semua kalangan. "Terutama juga para ojek online . Ini merupakan konsep memang penyempurnaan dari transportasi," jelasnya.Diketahui, saat ini TransJakarta mematok tarif satu kali perjalanan sebesar Rp3.500 per penumpang. Sementara itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) baru saja menaikkan biaya jasa ojol.Tarif ditentukan berdasarkan tiga zona daerah di Indonesia. Zona I meliputi Sumatra, Jawa (selain Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), dan Bali. Besaran biaya jasa batas bawah sebesar Rp1.850 per km, biaya jasa batas atas sebesar Rp2.300 per km, dan biaya jasa minimal dengan rentang biaya jasa antara Rp9.250-Rp11.500.Zona II meliputi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Biaya jasa batas bawah sebesar Rp2.600 per km, biaya jasa batas atas sebesar Rp2.700 per km, dan biaya jasa minimal dengan rentang biaya jasa antara Rp13 ribu-Rp13.500.Zona III meliputi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan sekitarnya, Maluku dan Papua. Biaya jasa batas bawah sebesar Rp2.100 per km, biaya jasa batas atas sebesar Rp2.600 per km, biaya jasa minimal dengan rentang biaya jasa antara Rp10.500-Rp13 ribu.