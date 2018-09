Pendaftar OK OCE yang Berizin Baru 0,01%

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta baru menerbitkan 608 izin usaha mikro dan kecil (IUMK) bagi anggota program wirausaha OK OCE. Padahal, jumlah pendaftar OK OCE di DKI Jakarta melalui situs https://okoce.me telah mencapai 45.183 anggota.Hingga awal September lalu, PTSP telah menerbitkan total 1.161 IUMK. Sebanyak 52,4%, atau 608, di antaranya adalah pengusaha OK OCE. Dari total 1.161 IUMK yang diterbitkan itu ditaksir nilai investasi yang dihasilkan hingga Rp25,8 miliar. Sementara itu, jumlah lapangan kerja yang tercipta diklaim sebanyak 2.337 tenaga kerja.Ketua Perkumpulan Gerakan OK OCE (PGO) Faransyah Jaya membenarkan angka tersebut. Masih kecilnya angka pengusaha OK OCE yang menerima IUMK disebabkan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil baru diterbitkan pada Mei 2018. Pergub tersebut menjadi dasar penerbitan IUMK bagi pengusaha OK OCE yang memiliki industri rumahan."Setelah pergub itu keluar, ada bulan puasa dan Lebaran. Pas habis Lebaran kita mulai dorong. Singkat kata, sih, memang telat saja berprosesnya. Jadi, baru mulai itu di Agustus," ujar Faransyah ketika dihubungi, Selasa, 11 September 2018.Faransyah juga mengakui ada sejumlah pengusaha OK OCE yang berdiri di atas zona hijau, atau berada di rumah susun lantai dua ke atas. Hal itu juga menjadi kendala dalam penerbitan IUMK.Dalam kesempatan berbeda, Kepala Satuan Pelaksana Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kecamatan Pasar Minggu, Renald, mengatakan pihaknya telah menyelesaikan tahapan pelatihan untuk program OK OCE. Pihaknya telah mengundang 800 orang pendaftar seperti target ditetapkan."Tetapi yang bisa datang 504 orang," ujar Renald saat ditemui di Kantor Sekretariat OK OCE Kecamatan Pasar Minggu, Senin, 10 September 2018.Jadwal pelatihan ditetapkan Dinas UMKM DKI Jakarta yang disesuaikan dengan jadwal PGO selaku penyedia sumber daya atau pelatih. Renald menambahkan pihaknya kini fokus pada tahapan pendampingan dan perizinan.Dari ratusan orang tersebut, sudah 25 anggota yang berhasil mengantongi izin usaha mikro dan kecil. Menurut Renald, kendala yang dihadapi pada tahapan perizinan ialah lemahnya kesadaran masyarakat dan lokasi anggota yang berada di zona hijau."Masih ada yang berpikir buat apa urus izin? Padahal, kan, mereka mau masukin produk ke retail atau mal, misalnya, kan pasti ditanya ada IUMK atau enggak," kata dia.(OGI)