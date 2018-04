Kasus Narkoba di Old City Tunggu Laporan BNN

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno masih menunggu hasil penyelidikan Badan Nasional Narkotika (BNN) terkait asal usul narkotika yang dipakai pria berinisial FB. Pria itu berbuat onar di diskotek Old City, yang berada di kawasan Tambora, Jakarta Barat, Senin, 23 April 2018 dini hari."Kta harus tahu dulu dia konsumsinya di situ atau tidak, atau dia konsumsi di luar. Nah itu ada investigasinya dan nanti kita akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian," kata Sandi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin 23 April 2018.FB dinyatakan positif mengkonsumsi ekstasi. Namun, belum diketahui dari mana pil haram tersebut di dapat. Bila FB mendapatkan pil tersebut di Old City, Sandi tak segan mencabut surat Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) tempat hiburan itu. Namun, Sandi tak mau gegabah."Kita tunggu dari BNN. Kalau bener ya kita tegas saja," ungkap Dewan Pembina Partai Gerindra ini.Sandi mengaku Pemprov DKI Jakarta tak bisa melakukan penyelidikan sendiri. Pasalnya, Pemprov kekurangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). "Penyidik kita kurang dan kita kesulitan. Jadi, kita harus berkoordinasi dengan BNN dan aparat kepolisian," ujar dia.Polisi mengamankan FB, pengunjung diskotek Old City, Tambora, Jakarta Barat lantaran membuat onar. Keributan bermula saat FB dan kawannya memesan alkohol. Tak selang beberapa lama, pelaku ribut dengan temannya sendiri.Mengetahui adanya keributan, pihak keamanan diskotek Old City langsung membawa pelaku keluar. Pria berusia 36 tahun itu pun terlibat cekcok dengan petugas keamanan. FB lalu digiring ke Mapolsek Tambora.(AGA)