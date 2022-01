(OGI)

Jakarta: Sebanyak 259 kasus covid-19 terdeteksi di DKI Jakarta per Rabu, 5 Januari 2022. Kasus baru ditemukan dari hasil tes polymerase chain reaction (PCR) terhadap 14.766 spesimen."Sebanyak 38.077 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 259 positif dan 13.030 negatif," kata Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dwi Oktavia dalam keterangan tertulis, Rabu, 5 Januari 2022.Menurut dia, 26.492 orang juga mengikuti tes antigen dengan hasil 21 positif dan 38.056 negatif. Namun, hasil positif itu tidak masuk dalam kasus konfirmasi covid-19 karena perlu diperkuat dengan tes PCR.Dwi menyampaikan target tes PCR yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yakni 1.000 orang per sejuta penduduk per minggu. Di Jakarta, minimum 10.645 orang harus dites PCR per minggu.Baca: Kasus Omicron di Jakarta Melonjak, Keterisian Tempat Tidur RS dan ICU Naik "Target ini telah Jakarta lampaui selama beberapa waktu. Dalam seminggu terakhir, ada 79.479 orang dites PCR. Sementara itu, total tes PCR DKI Jakarta kini telah mencapai 738.251 per sejuta penduduk," terang Dwi.Kasus aktif di Jakarta tercatat naik 187 menjadi 955 orang yang masih dirawat atau isolasi. Sementara itu, total kasus positif covid-19 di Jakarta sampai hari ini mencapai 866.064 kasus.Sebanyak 851.520 pasien covid-19 telah pulih dengan tingkat kesembuhan 98,3 persen. Di sisi lain, 13.589 pasien meninggal dengan tingkat kematian 1,6 persen, sedangkan tingkat kematian Indonesia 3,4 persen.Positivity rate atau persentase kasus positif sepekan terakhir di Jakarta, yakni 1,1 persen, sedangkan selama pandemi 11 persen. WHO menetapkan standar persentase kasus positif tidak lebih dari lima persen.