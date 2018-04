Jalur Ganda KA Kertapati-Prabumulih Dioperasikan 25 April

Jalur ganda kereta api Kertapati-Prabumulih dan Martapura-Baturaja di Sumatera Selatan siap dioperasikan pada 25 April 2018. Jalur ganda Kertapati-Prabumulih sepanjang 80 kilometer (km), sedangkan jalur ganda Stasiun Baturaja-Martapura sepanjang 32,3 km."Kalau progress, tanggal 25 April ini semua siap dioperasikan, Baturaja-Martapura siap, Prabumulih-Kertapati juga siap dioperasikan 25 April mendatang," kata Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Zulfikri seperti dikutip dari, Sabtu, 21 April 2018.Kedua jalur ganda ini menghabiskan dana sekitar Rp2,2 triliun. Menurut dia, jalur ganda tersebut bisa membuat kapasitas lalu lintas kereta api pengangkut batu bara dan penumpang meningkat.Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan jalur ganda kereta api ini akan membangun konektivitas dari Palembang menuju Lubuk Linggau dan Tanjung Karang. Kereta api sebagai angkutan logistik juga bisa meminimalisasi kendaraan berat di jalan raya. Dengan begitu, produktivitas terutama komoditas batu bara akan meningkatkan."Penambahan jalur ganda ini akan meningkatkan produktivitas, baik dari Muara Enim ke Palembang maupun Palembang ke Tanjung Karang," kata Budi.Sebelum ada jalur ganda, frekuensi perjalanan jalur Prabumulih-Kertapati ada114 KA dari 57 frekuensi KA per hari. Kapasitas angkut juga bertambah dari 10 juta ton per tahun menjadi 22 juta ton per tahun.Waktu tempuh dari Kota Palembang menuju Prabumulih juga menjadi lebih singkat. KA penumpang menjadi 60 menit dari 100 menit. Sementara itu, KA barang menjadi 90 menit dari 120 menit.Jalur Martapura-Baturaja juga meningkatkan frekuensi perjalanan dari 13 KA menjadi 17 KA per hari. Waktu tempuh KA penumpang menjadi hanya 20 menit dari 45 menit dan KA barang menjadi 30 menit dari 20 menit.(AZF)