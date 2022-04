Dinkes DKI: Capaian Vaksin Penguat Masih Jauh dari Sasaran

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(LDS)

Jakarta: Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyebutkan tingkat vaksinasi covid-19 penguat (booster) di Jakarta masih jauh dari harapan. Yakni baru menjangkau sekira 3,5 juta orang dari sasaran 8 juta orang, hingga April 2022."Jadi tentu masih jauh dari yang kita harapkan dari sasaran sebanyak 8 juta orang (mendapatkan vaksinasi penguat)," kata Widyastuti di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 23 April 2022.Widyastuti mengungkap capaian itu bisa terlihat dari jumlah warga yang mendapat vaksinasi per hari di sekitar 500 lokasi pusat vaksinasi. Total hanya sekitar 50 ribu hingga 70 ribu orang divaksinasi per hari."Kalau dulu dosis 1 dan dosis 2, bisa mencapai lebih dari 200 ribu orang per hari, sekarang masih sekitar segitu, ini masih jauh memang, karenanya kita semua harus mendorong agar semakin banyak yang divaksin," tutu dia.Baca: Warga Diminta Tetap Taat Prokes Meski Aktivitas Dilonggarkan Untuk menggencarkan vaksinasi booster, Pemprov DKI Jakarta membuka layanan vaksinasi di semua tempat ibadah dan tempat umum. Termasuk terminal transportasi dan tetap mengandalkan fasilitas-fasilitas kesehatan.Berdasarkan keterangan dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta, per Sabtu, 23 April 2022, capaian vaksinasi di Jakarta dosis 1 sebanyak 12.520.019 orang. Dengan proporsi 70,3 persen merupakan warga ber-KTP DKI dan 29,7 persen warga KTP Non DKI.Kemudian untuk total orang yang mendapatkan vaksin dosis 2 mencapai 10.652.638 orang. Dengan proporsi 73,5 persen merupakan warga ber-KTP DKI dan 26,5 persen warga KTP Non DKI. Kemudian vaksinasi dosis ketiga sampai saat ini sebanyak 3.504.480 orang.