Pemprov DKI Jamin Kebersihan di Sepanjang Rute Atlet

: Pemprov DKI Jakarta menjamin kebersihan di venue dan wisma atlet selama laga Asian Games 2018 berlangsung. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Isnawa Adji juga menjamin kebersihan di sepanjang rute yang dilalui para atlet."Setiap 200 meter rute non tol yang dilewati atlet akan dijaga oleh dua personel Pasukan Orange Dinas Lingkungan Hidup dan disiagakan street sweeper atau mobil sapu otomatis untuk menjaga kebersihannya," kata Isnawa dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Senin, 16 Juli 2018.Jalan protokol yang menjadi perhatiannya, yakni Jalan Jenderal Sudirman, Jalan MH Thamrin, Jalan Gatot Subroto, Jalan S. Parman, Jalan Gajahmada, Jalan Hayam Wuruk, Jalan RE Martadinata, dan Jalan Ahmad Yani. Sementara, tempat penampungan sampah sementara (TPST), sungai, waduk, situ, dan saluran penghubung (PHB) yang berada di sekitar venue, wisma atlet serta jalur yang dilewati para atlet akan dibersihkan lebih intens."Kita berupaya maksimal mewujudkan arahan Pak Gubernur dan Pak Wagub untuk menjadikan Jakarta sebagai tuan rumah yang baik. Kotanya bersih, rapi, warganya ramah. Mata dunia akan tertuju ke Indonesia karena kita menyelenggarakan pesta olahraga terbesar di Asia," kata Isnawa.Selain itu, pusat-pusat perbelanjaan, museum, objek wisata, serta objek lainnya yang menarik perhatian para atlet akan dijaga kebersihannya secara khusus. Dinas Lingkungan Hidup juga mengerahkan relawan dari Pasukan Orange sebagai Environmental Crew sebanyak 1.000 orang."Mereka yang bertugas mengawasi dan mengingatkan pengunjung Asian Games untuk menjaga lingkungan dan kebersihan," kata dia.Dinas Lingkungan Hidup juga membangun gerakan dengan berbagai komunitas dan elemen masyarakat. Di antaranya melalui gerakan pungut sampah yang melibatkan komunitas peduli lingkungan hidup, seperti Komunitas Bersih Nyok!, Waste for Change, Jakarta Osoji Club, Clean Up Jakarta Day, Formapel, Karang Taruna, Pramuka, dan lainnya.(HUS)