Anies Bongkar JPO Bundaran HI

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana membongkar jembatan penyebaran orang (JPO) di Bundaran Hotel Indonesia (HI). Ia optimistis pembongkaran selesai minggu ini."Insyaallah bisa. Nanti kita copot dan minggu ini selesai," kata Anies di Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa, 24 Juli 2018.Pembongkaran ini bertujuan agar para atlet Asian Games dapat melihat langsung patung Selamat Datang di kawasan tersebut. Patung itu dibangun pada 17 Agustus 1961.Patung yang menghadap ke utara dibangun untuk memberikan salam selamat datang pada Atlet Asian Games pada 1962. Anies ingin suasana 56 tahun lalu kembali dirasakan tahun ini."Dengan begitu sekitar Bundaran HI pandangannya bebas hambatan," ungkap dia.Sebagai gantinya, Anies akan membuat penyebaran orang di lintas bawah yang terhubung dengan jalur mass rapid transit (MRT). Namun, hingga saat ini, pengerjaan halte MRT di Bundaran HI belum juga rampung."Nantinya akan ada jalur lewat bawah karena ada MRT itu dibangun justru tempat berhentinya TransJakarta nanti tidak lagi naik ke atas. Nanti akan turun ke bawah, dari situ mereka bisa jalan ke trotoar," ungkap dia.(OGI)