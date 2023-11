Pembangunan Pompa Air Kebon Raya Duri Kepa Capai 90%

Antara • 27 November 2023 22:41



Jakarta: Progres pembangunan fasilitas pompa air di Kebon Raya, Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat (Jakbar), telah mencapai 90 persen. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air (Sudin SDA) Jakbar, Purwanti Suryandari, menyebut pembangunan pompa berkapasitas 1.000 liter tersebut sudah sampai pada tahap penyelesaian. "Bangunannya (rumah pompa) sudah, genset juga sudah tersedia, atap sudah terpasang, bak penampungan air juga sudah dicor, tinggal merapikan saja," kata Purwanti saat dihubungi pada Senin, 27 November 2023. Pekerjaan saat ini, kata dia, tinggal pemasangan instalasi fasilitas rumah pompa. Sehingga, menurut dia, seluruh pekerjaan selesai sesuai target kontrak yakni pada 15 Desember. "Kalau secara kontrak selesai 15 Desember saya optimis keburu," kata dia. Sebelumnya, Purwanti mengatakan pompa tersebut merupakan penambahan kapasitas karena sebelumnya di lokasi yang sama sudah ada fasilitas pompa yang masih fungsional. "Sebelumnya kan di Kebon Raya sudah ada empat unit pompa dengan tiga pompa kapasitas 500 liter per detik dan satu pompa kapasitas 100 liter per detik. Jadi jumlahnya 1.600 liter per detik," ungkap dia. Dengan kehadiran pompa baru di Duri Kepa yang memperkuat pompa yang sudah ada di Kali Sekretaris membuat kapasitas total pompa di kawasan ini menjadi 2.600 liter per detik. Pompa baru ini diadakan menggunakan dana APBD DKI Jakarta dengan nilai Rp4 miliar lebih.





"Bangunannya (rumah pompa) sudah, genset juga sudah tersedia, atap sudah terpasang, bak



Pekerjaan saat ini, kata dia, tinggal pemasangan instalasi fasilitas rumah pompa. Sehingga, menurut dia, seluruh pekerjaan selesai sesuai target kontrak yakni pada 15 Desember.

Advertisement

"Kalau secara kontrak selesai 15 Desember saya optimis keburu," kata dia. Baca: Antispasi Puncak Musim Hujan, Heru Minta Pompa Air Hingga HT Harus Berfungsi Baik

Sebelumnya, Purwanti mengatakan pompa tersebut merupakan penambahan kapasitas karena sebelumnya di lokasi yang sama sudah ada fasilitas pompa yang masih fungsional.



"Sebelumnya kan di Kebon Raya sudah ada empat unit pompa dengan tiga pompa kapasitas 500 liter per detik dan



Dengan kehadiran pompa baru di Duri Kepa yang memperkuat pompa yang sudah ada di Kali Sekretaris membuat kapasitas total pompa di kawasan ini menjadi 2.600 liter per detik. Pompa baru ini diadakan menggunakan dana APBD DKI Jakarta dengan nilai Rp4 miliar lebih.



Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id (LDS) Jakarta: Progres pembangunan fasilitas pompa air di Kebon Raya, Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat (Jakbar), telah mencapai 90 persen. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air (Sudin SDA) Jakbar, Purwanti Suryandari, menyebut pembangunan pompa berkapasitas 1.000 liter tersebut sudah sampai pada tahap penyelesaian."Bangunannya (rumah pompa) sudah, genset juga sudah tersedia, atap sudah terpasang, bak penampungan air j uga sudah dicor, tinggal merapikan saja," kata Purwanti saat dihubungi pada Senin, 27 November 2023.Pekerjaan saat ini, kata dia, tinggal pemasangan instalasi fasilitas rumah pompa. Sehingga, menurut dia, seluruh pekerjaan selesai sesuai target kontrak yakni pada 15 Desember."Kalau secara kontrak selesai 15 Desember saya optimis keburu," kata dia.Sebelumnya, Purwanti mengatakan pompa tersebut merupakan penambahan kapasitas karena sebelumnya di lokasi yang sama sudah ada fasilitas pompa yang masih fungsional."Sebelumnya kan di Kebon Raya sudah ada empat unit pompa dengan tiga pompa kapasitas 500 liter per detik dan satu pompa kapasitas 100 liter per detik. Jadi jumlahnya 1.600 liter per detik," ungkap dia.Dengan kehadiran pompa baru di Duri Kepa yang memperkuat pompa yang sudah ada di Kali Sekretaris membuat kapasitas total pompa di kawasan ini menjadi 2.600 liter per detik. Pompa baru ini diadakan menggunakan dana APBD DKI Jakarta dengan nilai Rp4 miliar lebih.