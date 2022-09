Anies Sebut Banyak PR Membuat Jakarta Menjadi Kota Global

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus dikejar untuk membuat Jakarta bertransformasi sebagai kota global. Namun, ia memastikan Jakarta sedang berupaya mewujudkannya."Masih banyak PR-nya, tapi kami menuju ke sana (kota global)," kata Anies ketika memberikan sambutan pada final Abang None Jakarta 2022 di Jakarta Selatan, Jumat, 2 September 2022.Anies menyampaikan salah satu yang membuat Jakarta dinilai setara dengan kota global lainnya yakni merupakan kota metropolitan terbesar di bagian selatan dunia. Selain itu, Jakarta sukses menjadi tuan rumah forum Urban 20 (U20)."Hampir semua pesertanya mengatakan bahwa the best summit Urban 20 adalah yang terjadi di Jakarta kemarin. Baru selesai dua hari lalu dan semua menyaksikan Jakarta dan semua pun ikut bersaksi kini Jakarta sudah bisa setara dengan kota global lainnya," ucap Anies.Anies menaruh harapan besar kepada generasi muda. Khususnya, Abang dan None Jakarta 2022 dapat ikut memajukan Jakarta pada tataran internasional."Karena itu Abang None yang pada malam hari ini masuk final kami proyeksikan mereka memiliki tugas untuk mewakili Jakarta di dalam konteks kota global," ucap Anies.Anies juga berharap Abang None Jakarta tidak hanya menjadi duta pariwisata, tetapi juga duta Jakarta kota global.Sebelumnya, Anies Baswedan mendeklarasikan Jakarta sebagai kota global pada puncak perayaan HUT ke-495 DKI Jakarta di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu, 25 Juni 2022. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menyebutkan sejumlah indikator yang membuat Jakarta layak sebagai kota global yakni didukung sarana berstandar internasional.Antara lain, stadion berstandar internasional, trotoar, pusat seni dan keseniannya. Kemudian, fasilitas transportasi publik seperti halte dan MRT yang berstandar internasional."Ini adalah contoh kita memasuki kota global dan kita juga sebut global karena memanfaatkan teknologi digital," katanya, di JIS, Sabtu, 25 Juni 2022.