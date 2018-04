Sandiaga Klaim 40 Ribu UKM Gabung OK OCE

Wakil Gubenur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengklaim program One Kecamatan One Center for Entrepreneurship (OK OCE) telah diikuti 40 ribu pelaku usaha kecil menengah (UKM). Ia optimistis program tersebut terus menambah pengusaha baru."Kita sudah bisa petakan dari per hari ini hampir dekati 40 ribu. Jadi kita countdown 40 ribu sudah mulai," kata Sandi di kawasan Jakarta Selatan, Rabu, 4 April 2018.Hasil tersebut bakal menjadi acuan aplikasi OK OCE per tahun. Sandi juga mengklaim pergerakan bisnis OK OCE terus meningkat. "Iya 40 ribu setahun, lima tahun 200 ribu (UKM)," papar dia.Ia yakin program tersebut bakal terealisasi tuntas dengan diimbangi kolaborasi antara UKM bersama pusat pelatihan kerja daerah (PPKD) maupun PD Pasar Jaya. Ini dinilai bakal menjadi magnet bagi usia produktif yang belum memiliki pekerjaan."Harus ada kolaborasi jadi memang, OK OCE enggak bisa berdiri sendiri tapi harus bekerja sama makanya hari ini kita bilang bahwa OK OCE itu adalah pilar utama," ungkap dia.Sandi menambahkan pihaknya bakal terus memaksimalkan program yang menjadi janji politik saat kampanyenya itu. Kelebihan program, kata Sandi, terletak pada pemahaman dalam mengelola bisnis."Jangan sampai terulang lagi di mana kita memberikan permodalan terus enggak bisa tertagih karena kita enggak memiliki kemampuan untuk mengelola dan memberikan pemahaman siapa yang bisa memberikan bantuan modal siapa yang tidak," kata dia.(OGI)