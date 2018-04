Pemprov Kesulitan Temukan Calo Penjual Tenda Tanah Abang

: Pemprov DKI Jakarta kesulitan menemukan calo tenda pedagang kaki lima (PKL) di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Bukti kecurangan minim.Dinas UMKM DKI Jakarta Irwandi mengaku sudah turun ke lapangan untuk mengecek langsung, hasilnya nihil. Irwandi mengetahui adanya praktik jual beli itu dari seorang pedagang yang tidak mendapat tenda."Sabtu saya ke sana dan saya tanya pedagang enggak ada yang mengaku. Yang melempar isu juga enggak tahu dan tidak punya buktinya," kata Irwandi saat dihubungi, Jakarta Pusat, Senin, 16 April 2018.Kabarnya, satu tenda dibanderol dengan harga Rp3 juta per bulan. Menjelang bulan puasa, harga tenda dijual sekitar Rp20 juta per bulan."Katanya dijual Rp20 juta. Ini juga belum bisa kita buktikan benar apa enggak. Kita juga (bertanya) ada apa nih? Apa ada yang sakit hati karena enggak dapat lapak," tutur dia.Irwandi menuturkan, bila memang benar ada pungutan, harganya tak mencapai Rp20 juta per bulan. Pungutan biasanya untuk biaya kebersihan dan keamanan."Kalau ada mungkin saya pikir ada ya, tapi enggak sebesar itu. Siapa yang mau Rp20 juta sebulan gitu. Paling kalau ada untuk uang kebersihan dan keamanan," kata dia.(Baca juga: Ada Tenda PKL Elite di Jalan Jatibaru (REN)