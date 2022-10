Catat! Aturan Baru Naik Turun Bus TransJakarta, Wajib Tempel Kartu

Wajib tempel kartu





Jakarta: Badan Usaha Milik Daerah ( BUMD ) milik DKI Jakarta , PT TransJakarta memberlakukan aturan baru untuk penumpang saat naik dan turun bus mulai Selasa, 4 Oktober 2022. Aturan ini diberlakukan syarat agar implementasi tarif terintegrasi moda transportasi publik, bisa berjalan.Aturan baru yang diberlakukan, yakni penumpang diwajibkan menempelkan kartu uang elektronik (KUE) saat naik dan turun bus (tap in dan tap out)."Pelanggan perlu melakukan 'tap in' dan 'tap out' kartu-nya, seiring dengan pemberlakuan tarif integrasi moda transportasi publik di Jakarta, mulai Selasa ini," kata Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan TransJakarta Anang Rizkani Noor dalam keterangan tertulis, di Jakarta dikutip dari Antara, Selasa, 4 Oktober 2022.Jika pelanggan tidak melakukan penempelan kartu saat naik dan turun, konsekuensi yang diterima pelanggan adalah kartu akan terblokir. Menurut Anang, pelanggan perlu mengatur ulang (reset) dan biaya perjalanan sebelumnya akan dikenakan pada perjalanan berikutnya.Untuk membuka blokir kartu tersebut, pelanggan mengatur ulang (reset) kartu pada pintu (gate) yang tersedia di seluruh halte maupun alat tempel kartu (Tap on Bus) yang ada di seluruh armada non BRT.Anang menambahkan, pelanggan wajib memiliki saldo minimum senilai Rp5 ribu untuk memanfaatkan layanan TransJakarta . Jika saldo tidak cukup, pelanggan tidak dapat menggunakan layanan TransJakarta kecuali untuk layanan gratis."Jadi, selalu pastikan pelanggan memiliki saldo minimum sebelum menggunakan layanan TransJakarta dan melakukan tempel kartu saat naik dan turun bus (tap in dan tap out)," lanjut Anang.Sebelumnya, sejumlah halte TransJakarta mengalami penumpukan penumpang Selasa pagi ini dan hal itu karena kartu transportasi terblokir.Keluhan calon penumpang diutarakan via media sosial, salah satunya di Halte TransJakarta Pinang Ranti, Jakarta Timur, dan dalam foto yang diunggah ke media sosial terlihat antrean mengular di Halte TransJakarta Pinang Ranti.Selain itu, antrean panjang terjadi di Halte TransJakarta Flyover Raya Bogor (Pasar Rebo) dan hal itu dikeluhkan karena kartu transportasi terblokir ketika akan masuk halte.