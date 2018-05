Anies Gagas Tarawih Akbar di Monas

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menggagas acara tarawih akbar di Monas, Jakarta Pusat, pada 26 Mei 2018. Acara itu jadi salah satu kegiatan yang diagendakan Pemprov DKI di bulan Ramadan."Pak Gubernur akan menggagas tarawih akbar bersama pada 26 Mei (2018) di Monas," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Selasa, 8 Mei 2018.Sandi mengatakan, Pemprov juga sudah mengagendakan kegiatan lain selama bulan Ramadan. Misalnya, buka puasa bersama, agenda kajian selama waktu dzuhur, dan safari keliling. "Yang selalu akan kita lakukan dengan seluruh aparat Pemprov," ujarnya.Sandi mengharapkan ada pula kegiatan lain yang bisa menyentuh warga tak mampu. Sandi juga bakal menggenjot Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (Bazis) DKI mencapai target pengumpulan zakat dan sedekah sebanyak Rp300 miliar."Dana ini nantinya dapat disalurkan kepada para kaum dhuafa," ungkap Sandi.Sandi juga akan mendorong peluang usaha di masjid-masjid sebagai bagian program One Kecamatan One Centre Enterpreneurship (OK OCE). Sandi melihat peluang usaha warga Jakarta terbuka lebar di bulan puasa."Pada bulan suci Ramadan ini, banyak peluang usaha bagi warga Jakarta dengan melihat begitu banyaknya timbul semangat beribadah. Maka itu, di masjid-masjid kita bisa adakan kuliner, juga bagaimana takjilnya itu membuka peluang untuk usaha kecil dan menengah (UKM)," ujar Sandi.Sandi berharap, kegiatan-kegiatan yang diagendakan Pemprov ini bisa bermanfaat mengisi ramadan. "Kegiatan yang menyentuh seluruh aspek masyarakat khususnya menggerakan ekonomi dan membuka lapangan kerja," ucap Sandi.(AGA)