Tersebar di Banyak Titik, Ini Rangkaian Perayaan Natal di Jakarta

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(PRI)

Menyambut hari Natal 2021, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkolaborasi dengan komunitas dan warga mewujudkan semarak Natal di ruang publik Ibu Kota. Rangkaian ‘Christmas in Jakarta’ kembali hadir dengan mengusung tema Harmony with History.Plt Kepala Biro Pendidikan Mental dan Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta, Aceng Zaeni menyampaikan Christmas in Jakarta tahun ini tersebar di 15 ruang publik, antara lain Taman Fatahillah Kota Tua, Bundaran HI, Terowongan Kendal, Stasiun MRT Blok M, Halte Terintegrasi CSW, JPO Senayan, dan Simpang Susun Semanggi.Christmas in Jakarta juga melibatkan sebanyak 30 UMKM, serta 30 pengisi acara dari komunitas maupun warga.Perayaan ini sebagai penanda Jakarta berkeadilan bagi semua umat beragama, mengingat sejumlah perayaan keagamaan lainnya telah digelar sebelumnya, Jakarta Muharram Festival dan Festival Cahaya (Deepavali).“Dalam melaksanakan kegiatan, kami berkolaborasi dengan komunitas dan warga. Ini bukan untuk pertama kalinya kami mengadakan rangkaian 'Christmas in Jakarta', seperti Christmas Carol yang kembali dihadirkan setelah sukses digelar pada 2019,” ujar Aceng Zaeni dikutip dari Media Indonesia, Sabtu, 18 Desember 2021.Aceng menuturkan seluruh rangkaian kegiatan 'Christmas in Jakarta' menerapkan protokol kesehatan yang berlaku. Para pendukung acara telah divaksinasi, memakai masker, dan menjaga jarak.“Kami berharap nantinya masyarakat yang menyaksikan dan berpartisipasi dalam kegiatan ini juga tetap dapat menerapkan protokol kesehatan. Mari bersama rayakan suka cita Natal di Jakarta saja,” tuturnya.Christmas Market tanggal 18-23 Desember 2021, pukul 08.00-20.00 WIB, di Taman Fatahillah Kota Tua. Meliputi Bazar UMKM, Tur Museum, Christmas Tree, Video Mapping, dan Live Music (18-19 Desember 2021). Gratis dan terbuka untuk umum.Christmas Light Festival tanggal 15 Desember-1 Januari 2022, di aset/gedung milik Pemprov DKI Jakarta dan gedung serta pusat perbelanjaan di Jakarta.Christmas Carol tanggal 21-31 Desember 2021, pukul 17.00-19.00 WIB, di Bundaran HI, Terowongan Kendal, Stasiun MRT Blok M, Stasiun Tebet, Spot Budaya Dukuh Atas, Taman Lapangan Banteng, dan Taman Ismail Marzuki.