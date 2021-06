Polda Metro Jaya Gelar Vaksinasi Massal, Simak Lokasinya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Vaksin untuk Indonesia

Jakarta: Polda Metro Jaya menggelar vaksinasi untuk masyarakat pada Senin, 28 Juni 2021. Ada delapan titik vaksinasi dari Polda Metro Jaya.Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran mengatakan vaksinasi covid-19 ini dilakukan dalam menyambut hari ulang tahun ke-75 Bhayangkara. Masyarakat yang ingin divaksinasi dipersilakan mendaftar."Bagi warga yang ingin melaksanakan dan belum vaksinasi silakan datang, akan dilayani tim dari Biddokkes Polda, Kodam Jaya, dan Dinas Kesehatan DKI, yang diorganisasi oleh Polda Metro Jaya," ujar Fadil di Jakarta, Minggu, 27 Juni 2021.Sebanyak delapan lokasi vaksinasi massal dari Polda Metro, yakni:1. Kantor Biddokkes Polda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman No 55, Jakarta Selatan;2. Ruangan Majapahit Hotel Borobudur, Jalan Lapangan Banteng Selatan No 1, Jakarta Pusat;3. Tzu Chi Center, Tower 2, Lantai 6, BGIM, Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara;4. Kantor RW 20 Perumahan Citra 2 Ext Kalideres, Jakarta Barat;5. Sekolah Cinta Kasih Tzu Chi, Jalan Kamal Raya No 20, Cengkareng, Jakarta Barat;6. Ex Live Space Lot 8 SCBD, Lot 8 SCBD, RT 05/RW 03, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;7. Pesantren Al Hamid Putra, Jalan Raya Cilangkap Baru, RT 07/RW 01, Cipayung, Jakarta Timur;8. Graha Ceger, Jalan Siun No 8A RT 01/RW 05, Kelurahan Ceger, Cipayung, Jakarta Timur.Baca: Target Vaksinasi 1,31 Juta Masyarakat Per Hari Tercapai Vaksinasi dimulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB. Masyarakat yang ingin ikut diminta mengantre dengan tertib."Tidak perlu khawatir karena semua kebagian, stok vaksin kita mencukupi untuk kebutuhan masyarakat," tutur Fadil.Fadil berharap masyarakat antusias dengan vaksinasi dari Polda Metro Jaya. Dia berharap 7,5 juta warga DKI bisa divaksinasi sampai Agustus 2021."Ini bagian dari ikhtiar kita untuk mewujudkan Jakarta Sehat, sesuai target Bapak Presiden (Joko Widodo) yang diperintahkan kepada Gubernur (Anies Baswedan)," ucap Fadil.Dalam upaya mendukung vaksinasi di Tanah Air, Media Group bersama Slank menggelorakan kampanye sosial bertajuk "Vaksin untuk Indonesia". Kampanye ini adalah upaya untuk bersama-sama bangkit dari pandemi dan memupuk optimisme menuju normal baru dengan terus menjaga kesehatan fisik dan mental. Vaksin dalam tajuk ini bukan saja berarti "obat" atau "anti-virus", tetapi juga upaya untuk menguatkan kembali mental dan spirit kita di tengah kesulitan akibat pandemi."Slank dan Media Group bikin gerakan yang bertema 'Vaksin untuk Indonesia'. Berharap lewat musik dan dialog, acara ini bisa menyemangati dampak pandemi yang mengenai kehidupan kita, supaya tetap semangat. Kita hibur supaya senang, supaya imun kita naik juga. Mengajak masyarakat untuk jangan takut untuk divaksin. Ini salah satu solusi untuk lepas dari pandemi," terang drummer Slank, Bimo Setiawan Almachzumi alias Bimbim.Program "Vaksin untuk Indonesia" tayang di Metro TV setiap hari Jumat, pukul 20:05 WIB. Dalam tayangan ini, Slank bukan saja menyuguhkan musik semata, tetapi juga menampilkan perjalanan ke sejumlah tempat dan berinteraksi dengan masyarakat dari berbagai latar belakang sosial.(OGI)