Jaksel Menargetkan Pengurangan Sampah 300 Ton per Hari

Jakarta: Pemerintah Kota Jakarta Selatan (Jaksel) mengejar capaian pengurangan sampah sebanyak 300 ton per hari. Upaya ini dinilai krusial seiring besarnya sampah yang dihasilkan Jaksel setiap harinya."Kami ingin capai target itu (pengurangan 300 ton per hari) dari 1.500 ton sampah per hari di Jaksel," kata pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Jaksel, Isnawa Adji, di Jakarta, Rabu, 29 September 2011.Dia menjelaskan saat ini pengurangan sampah di wilayah Jaksel belum sampai menyentuh angka 25 ton per hari. Menurut Isnawa, target pengurangan 300 ton sampah per hari itu diprediksi bisa terpenuhi tahun depan.Isnawa mengatakan salah satu langkah pengurangan sampah, yakni melalui pemilahan sampah yang bisa mendatangkan keuntungan ekonomi. Dari total 1.500 ton sampah per hari, 50 hingga 60 persen di antaranya merupakan sampah organik.Baca: Kesadaran Masyarakat Jadi Modal Penting Mengolah Sampah Berkelanjutan Sedangkan, sisanya sekitar 40 persen merupakan sampah anorganik atau sampah yang sulit terurai seperti plastik. Sampah anorganik itu memiliki potensi untuk diolah hingga memiliki nilai lebih bagi masyarakat."Banyak potensi yang bisa dioptimalkan dari keberadaan sampah agar bernilai dalam kehidupan sehari-hari," tegas Isnawa.