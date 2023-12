DKI Gelar Rangkaian Malam Tahun Baru 2024, Ini Deretan Acaranya

Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyelenggarakan Malam Muda Mudi Jakarta Global saat malam Tahun Baru 2024. Rangkaian acara mulai dari Jakarnaval, panggung musik, pemutaran video, hingga drone show (penampilan drone). "Pada 31 Desember 2023 nanti ada Malam Muda Mudi yang diisi enam segmen menarik, mulai dari Gemilang Silang Monas, panggung-panggung dan acara lain yang menarik dan asik," kata Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Provinsi DKI Jakarta Andhika Permata di Jakarta, Sabtu, 23 Desember 2023. Acara Malam Muda Mudi ini diisi enam segmen menarik. Yakni Gemilang Silang Monas, Jakarnaval, Panggung Utama Bundaran HI, Kirana Jakarta, Panggung Jalan MH Thamrin, dan Panggung Jalan Jenderal Sudirman. Pada segmen pertama Gemilang Silang Monas akan menampilkan pemutaran video, air mancur menari, hiburan, dan sebagainya. Lalu, ke arah barat daya Monas, Pemprov DKI mendirikan panggung pembukaan yang bernama Jakarnaval (Jakarta Karnaval). Tema Jakarnaval tahun ini adalah "Indonesian Legend Intellectual Property" (IP) based character atau karakter berbasis kekayaan intelektual dari karya-karya anak bangsa. Jakarnaval juga akan menampilkan beragam mobil hias dengan lampu-lampu yang menarik dan dekorasi karya anak bangsa seperti Sri Asih, Si Juki, Si Unyil, Si Buta dari Gua Hantu, dan Satria Dewa Gatotkaca. "Ini benar-benar Jakarta menjadi kota global, kekuatannya ada di popular culture. Ini kita tampilkan, ini menjadi pembeda di Malam Muda Mudi tahun baru, bakal keren dan menarik," ujar Andhika. Selanjutnya, di sepanjang Jalan MH Thamrin seperti di kawasan Sarinah dan Bundaran HI. Berbagai hiburan menarik di Sarinah akan menampilkan hiburan, panggung akustik, dan karya seni manusia patung. Sedangkan di Bundaran HI akan dimeriahkan dengan Kirana Jakarta City Vision yang diambil dari kata "Kirana" artinya molek, indah, cemerlang. Kirana Jakarta akan menampilkan pertunjukan drone selama 10 menit dengan total 500 drone yang dikerahkan untuk menampilkan delapan desain hingga pertunjukan kembang api. Lalu "fountain water mist" (kabut air mancur) di Bundaran HI juga akan dipertebal untuk memberikan nuansa manis. Andhika menerangkan pada saat muncul air mancur, maka akan terlihat video mapping yang menampilkan atraksi menarik dan panggung utama seperti musik yang akan didirikan di sejumlah titik sekitar Sudirman-MH Thamrin. Selain di Jakarta Pusat, penyelenggaraan Tahun Baru 2024 juga dimeriahkan di setiap kota/kabupaten seperti di Kawasan Kantor Walikota Jakarta Utara dan Jakarta Barat, Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan di Jakarta Selatan, Old Shanghai di Jakarta Timur, dan Pulau Tidung di Kepulauan Seribu. Berikut 11 lokasi panggung Festival Malam Tahun Baru 2024 di Jalan Sudirman-Thamrin: 1. Jalan Thamrin - Panggung Gemilang Silang Monas - Panggung Jakarnaval di Pintu Barat Daya Monas - Panggung Jakarnaval di depan Bank Indonesia - Panggung Sarinah - Panggung Utama di Bundaran HI 2. Jalan Sudirman - Panggung Sinergi BUMD di Panggung Dean UOB - Panggung ORIX - Panggung Sekitar Mid Plaza - Panggung Depan Mori Tower - Panggung Pintu 7 Senayan - Panggung di dekat FX





