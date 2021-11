28 November, Jakarta Laporkan 51 Kasus Baru Covid-19

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Pemerintah Provinsi ( Pemprov ) DKI Jakarta melaporkan penambahan 51 kasus covid-19 per Minggu, 28 November 2021. Jumlah pasien baru positif covid tersebut diketahui dari hasil pengetesan terhadap 12.527 orang."Dilakukan tes PCR sebanyak 13.919 spesimen. Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 12.527 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 51 positif dan 12.476 negatif," kata Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dwi Oktavia, dalam keterangan tertulis, Minggu, 28 November 2021.Sementara itu, target WHO, yakni 1.000 orang dites PCR per sejuta penduduk per minggu. Artinya, Pemprov DKI Jakarta minimum harus mengetes 10.645 orang per minggu."Target ini telah Jakarta lampaui selama beberapa waktu. Dalam seminggu terakhir ada 99.716 orang dites PCR. Sementara itu, total tes PCR DKI Jakarta kini telah mencapai 690.800 per sejuta penduduk," terang dia.Baca: 5 Lapangan Standar FIFA Dibangun di DKI, Gratis Digunakan Warga Hari ini, kasus aktif di Jakarta turun 1 menjadi 455 orang yang masih dirawat atau isolasi. Total kasus konfirmasi positif covid-19 di DKI mencapai 863.862 kasus."Dari jumlah total kasus positif, total orang dinyatakan telah sembuh sebanyak 849.831 dengan tingkat kesembuhan 98,4 persen dan total 13.576 orang meninggal dunia dengan tingkat kematian 1,6 persen, sedangkan tingkat kematian Indonesia sebesar 3,4 persen," papar Dwi.Positivity rate atau persentase kasus positif sepekan terakhir di Jakarta sebesar 0,4 persen, sedangkan persentase kasus positif secara total sebesar 11,7 persen. WHO menetapkan standar aman persentase kasus positif tidak lebih dari 5 persen.