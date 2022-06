Tiongkok Dukung KPK dalam ACWG

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) mendapatkan dukungan Tiongkok dalam Anti-Corruption Working Group (ACWG). Dukungan itu diyakini pintu kerja sama pemberantasan korupsi antarnegara."Korupsi merupakan tantangan kita semua, tantangan Indonesia, tantangan China, tantangan global. Sehingga tidak ada cara lain kecuali Indonesia dan China merapatkan barisan kerja sama untuk memberantas korupsi," kata Ketua KPK Firli Bahuri melalui keterangan tertulis yang dikutip pada Minggu, 5 Juni 2022.Dukungan itu didapatkan KPK saat melakukan pertemuan bilateral dengan Central Commission for Discipline Inspection (CCDI)-National Commission of Supervision of the People's Republic of China (NCS) secara virtual pada Kamis, 2 Juni 2022. Tiongkok juga mendukung Indonesia sebagai tuan rumah dalam acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 tahun ini."Kami berharap, segenap pemerintah dan rakyat Tiongkok terus memberikan dukungan terhadap empat isu utama yang diusung Indonesia dalam ACWG G20 2022," ujar Firli.Deputy Secretary of the CCDI and Vice Chairman of the NCS Fu Kui mengatakan pihaknya siap bekerja sama dengan Indonesia usai mengikuti ACWG G20. Kerja sama itu diyakini bisa membuat pemberantasan korupsi lintas negara makin kuat."Kami bersedia kerja sama dengan Indonesia untuk memperkuat kolaborasi di berbagai bidang, termasuk bidang antikorupsi untuk mendorong kemitraan secara strategis dan komprehensif. Antara kedua negara bisa terus-menerus berkembang dan memberikan kontribusi lebih besar lagi untuk kemakmuran dan kestabilan, baik di kawasan dan di seluruh dunia," tutur Fu.Baca: Barang Rampasan Terpidana Korupsi Dilelang pada 16 Juni KPK membawa empat isu pemberantasan korupsi dalam ACWG G20, yakni peningkatan peran audit dalam pemberantasan korupsi, partisipasi publik dalam pendidikan antikorupsi, kerangka regulasi dan supervisi peran profesi hukum pada tindak pidana pencucian uang (TPPU), serta pemberantasan korupsi pada sektor energi baru dan terbarukan.