Beraksi 2 Bulan, Pencuri Spesialis Rumah Kosong di Empat Wilayah Ditangkap

Jakarta: Pencuri spesialis rumah kosong di empat wilayah Ibu Kota ditangkap. Pelaku kerap menargetkan air conditioner (AC) outdoor atau luar ruangan."Pelaku berinsial AM, 45, ditangkap saat beraksi di kawasan Tebet Timur, Jakarta Selatan (Jaksel)," kata Kapolsek Tebet Kompol Alexander Yurikho di Mapolsek Tebet , Jaksel, Selasa, 24 Agustus 2021.AM menyasar rumah kosong dan menggasak AC outdoor bersama dua rekannya A dan G. AM dan dua pelaku lain yang masih buron beraksi selama dua bulan di empat wilayah.Tiga wilayah di Jaksel, yaitu Pancoran, Setiabudi, dan Tebet. Satu lokasi lainnya di wilayah Menteng, Jakarta Pusat."AM dan dua pelaku lain punya peran masing-masing. Dua rekannya berperan mencari rumah sasaran, AM bagian eksekusi," kata Alex.Baca: Maling Kotak Amal di Pasuruan Nyaris Tewas Dikeroyok Warga Kanit Reskrim Polsek Tebet AKP Agus Herwahyu Adi mengatakan pelaku tidak pandang bulu. Rumah di kawasan permukiman elite atau padat penduduk tak luput dari incaran kelompok ini."Biasanya rumah yang sering ditinggal penghuni atau pengamanannya tidak ketat," ujar Agus.Sepak terjang AM dan dua rekannya berakhir, Sabtu dini hari, 21 Agustus 2021, saat tengah mencuri di sebuah rumah di kawasan Tebet Timur Dalam Raya, RT 14 RW 09, Jaksel. Warga di lokasi curiga dengan kehadiran para pelaku. A dan G berhasil kabur. Dari tangan AM, disita tas berisi seperangkat perlengkapan listrik dan satu unit AC outdoor.AM dijerat Pasal 363 KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan. AM kini mendekam di bui atau tahanan Mapolsek Tebet.