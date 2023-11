Firli Bahuri Bikin KPK Hancur

Jakarta: Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menyebut Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri menjadi penyebab runtuhnya muruah KPK. Novel mengatakan banyak tindakan Firli yang menyimpang, termasuk memeras eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). "Dampaknya membuat KPK hancur dan sumbangsihnya saya yakin karena kepemimpinan Firli Bahuri," kata eks penyidik KPK Novel Baswedan dalam diskusi virtual Crosscheck Metrotvnews.com bertajuk 'Blak-blakan Novel Baswedan: Terungkap Borok Firli Sejak Deputi,' Minggu, 26 November 2023. Novel mengulas rekam jejak Firli ketika masih menjadi Deputi Penindakan KPK. Firli diduga kuat membocorkan dokumen, menghalangi, dan berupaya menggagalkan penanganan lebih dari 20 perkara. "Ketika Firli jadi deputi, saya kira tidak kuat. Kuat setelah maju jadi pimpinan KPK ternyata yang bersangkutan lolos dan jadi Ketua KPK," ujar dia. Novel menyebut Firli memang sempat diperiksa atas dugaan tersebut. Namun Firli kadung ditarik kembali ke Polri dan menjadi pejabat Korps Bhayangkara. Kala itu, Novel melihat Firli belum punya jejaring dan masih bisa tersentuh. Hal itu berubah 180 derajat usai Firli menjabat sebagai Ketua KPK. "Artinya yang bersangkutan masalahnya besar sekali," jelas dia.





