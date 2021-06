Firli Tegaskan Hubungannya dengan Novel Harmonis

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri membantah berpolemik dengan penyidik Novel Baswedan. Hubungan Firli dengan Novel akur."Saya ingin pastikan Novel itu adik kelas saya. Dia Akabri 98, saya Akabri 90. Artinya saya dan dia tidak ada persoalan individu," kata Firli dalam acara Kick Andy Metro TV, Minggu, 13 Juni 2021.Firli mengatakan dirinya sering memperhatikan kinerja Novel. Menurut dia, hal itu merupakan bentuk perhatiannya kepada Novel.Kedekatan Firli dengan Novel juga sudah terbangun saat menjadi deputi penindakan KPK. Firli mengaku pernah menemani Novel ke Singapura untuk melakukan pengobatan ketika mendapat insiden penyiraman air keras."Saya sering tanya ke dia apa dari sini bisa diobati di Indonesia, apa bisa ke Jepang? Itu kita sampaikan," ujar Firli.Baca: Komnas HAM Diminta Bijak Menggunakan Kewenangan Firli juga mengaku sering ke rumah Novel . Dia mengaku sering bermain dengan anaknya Novel ketika berkunjung."Saya waktu deputi berapa kali pernah datang ke rumahnya, main sama anaknya. Dia (Novel) punya anak namanya Umar. Saya tidak ingin bilang dekat atau tidak dekat. Tapi itulah faktanya," kata Firli.Dia membantah ada kerenggangan hubungan dengan Novel usai menjadi pimpinan KPK. Firli tegaskan hubungannya dengan Novel baik."Saya sampai saat ini memposisikan ini adalah hubungan pekerjaan. Jadi saya tidak ingin masuk ke yang di luar pekerjaan," tegasnya.(JMS)