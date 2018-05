Tuntutan ke Bos First Travel Pertimbangkan Harapan Korban

Tuntutan kepada bos First Travel dipastikan akan memperhatikan harapan para korban. Rasa keadilan akan diutamakan."Tentu itulah (harapan korban) yang menjadi tolok ukur saya menjatuhkan pidana yang akan kita mintakan kepada hakim," kata Heri Jerman, jaksa penuntut umum (JPU) kasus First Travel, di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Rabu, 2 Mei 2018.Heri menyatakan tuntutan terhadap terdakwa telah disiapkan. Senin, 7 Mei 2018, tuntutan akan dibacakan. "Insyaallah kita sesuaikan jadwal bahwa Hari Senin pembacaan tuntunan terhadap tiga terdakwa," ungkap Heri.Namun, Heri enggan membocorkan tuntutan seperti apa yang akan diberikan kepada para bos First Travel. Dia hanya memaparkan timnya bakal memperhatikan sejumlah barang bukti yang telah diamankan. JPU juga mempertimbangkan pengembalian aset dari kasus ini."Kita secermat mungkin untuk sesuai dengan normanya. Mana barang yang kembali kepada korban, mana yang kembali ke pihak ketiga, dan mana yang harus dirampas oleh negara," jelas dia.Sebelumnya, Direktur Utama First Travel Andika Surachman, Direktur First Travel Anniesa Hasibuan, dan Komisaris Utama Kepala Divisi Keuangan First Travel Siti Nuraidah Hasibuan alias Kiki didakwa menipu, menggelapkan, dan mencuci uang calon jamaah umrah. Selama dua tahun, para terdakwa disebut menilap uang sebesar Rp905,333 miliar.(OGI)