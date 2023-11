Rekam Jejak Firli Bahuri Disebut Buruk, Ini Buktinya

Jakarta: Eks penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mengungkapkan rekam jejak Ketua KPK Firli Bahuri yang problematik. Belakangan, Firli menjadi tersangka dugaan pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). "Ada banyak atau lebih dari 20 dugaan kasus (korupsi) yang dibocorkan. Masa sih pemcoboran itu iseng? Tidak mungkin," kata Novel dalam diskusi virtual Crosscheck Metrotvnews.com bertajuk 'Blak-blakan Novel Baswedan: Terungkap Borok Firli Sejak Deputi', Minggu, 26 November 2023. Meski begitu, Novel mengatakan pembuktian pembocoran itu belum di tahap pembuktian tindak pidana korupsi. Informasi itu hanya menjadi gambaran soal rekam jejak Firli. "Firli sejak jadi deputi penindakan sudah banyak indikasi atau bukti yang menunjukkan tindakannya bertolak belakang dengan kewajiban memberantas korupsi," ujar dia. Novel menyebut Firli juga mendukung revisi undang-undang KPK. Bahkan, Firli ditetapkan sebagai Ketua KPK di tengah banyak kritik soal integritasnya. "Integritasnya bermasalah, track record tidak baik. Bahkan pimpinan KPK waktu itu Pak Agus Rahardjo bersurat ke Komisi III memberi tahu jangan sampai yang bersangkutan (Firli) jadi pimpinan KPK," jelas dia. Tindakan lainnya, yakni Firli yang hanya mengandalkan pencegahan dalam menangani korupsi saat awal menjadi Ketua KPK. Sehingga proses penindakan bisa dihindari. "Bahkan beberapa banyak kebocoran-kebocoran. Kasus bansos (bantuan sosial) tidak diungkap kerugian negaranya," ucap Novel. Saksikan selengkapnya Crosscheck Metrotvnews.com bertajuk 'Blak-blakan Novel Baswedan: Terungkap Borok Firli Sejak Deputi'





