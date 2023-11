Novel Baswedan Tuding Firli Mengada-ada Soal Corruptor Fights Back

20 November 2023



Jakarta: Mantan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mendukung Polri menuntaskan pengusutan perkara dugaan pemerasan oleh Ketua KPK Firli Bahuri. Firli diduga memeras mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). "Semoga saja Polri segera menuntaskan pengusutan terhadap Firli," kata Novel dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin, 20 November 2023. Di sisi lain, Wakil Ketua Satgasus Pencegahan Korupsi Polri itu menyinggung narasi serangan balik koruptor yang disampaikan Firli. Menurut Novel, hal tersebut terkesan mengada-ada. "Lagi pula sampai sekarang kita tidak melihat pegawai KPK ataupun aktivis antikorupsi ada yang membela Firli, bila benar ada corruptor fights back," ujarnya. Lebih lanjut, Novel mengatakan pernyataan Firli tersebut seakan menjadikan KPK sebagai tameng. Termasuk, memberi kesan bahwa dirinya tidak bermasalah, melainkan KPK yang sedang bermasalah. "Seharusnya pimpinan KPK lainnya marah, ketika Firli menggunakan KPK untuk berlindung saat dirinya akan dijerat pidana karena perbuatannya sendiri," kata Novel. Firli Bahuri dalam konferensi persnya menyatakan tidak akan mundur dalam perkara dugaan pemerasan terhadap mantan menteri pertanian SYL. Firli menuding kasus tersebut merupakan serangan balik dari para koruptor. "Negara ini membutuhkan pengabdian terbaik seluruh anak bangsa dan seluruh penegak hukum untuk tidak mundur dari suatu hadapan tentang kebatilan, terutama menghadapi serangan balik para koruptor," kata Firli.





