Sambut Natal dan Tahun Baru, Polri Siapkan Operasi Lilin

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ADN)

Jakarta: Divisi Humas Polri menggelar apel kesiapan Satuan Tugas (Satgas) Humas dalam rangka Operasi Kepolisian Terpusat Lilin 2022. Operasi ini untuk pengamanan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 (Nataru)."Peran Humas sangat penting dalam Operasi Lilin dan pengamanan Nataru," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo dalam amanat apel di halaman Divisi Humas Polri , Jakarta Selatan, Senin, 19 Desember 2022.Dedi mengatakan Satgas Humas Polri harus belajar dari Operasi Ketupat 2021. Menurut dia, pengamanan tahun lalu tidak begitu maksimal karena kurangnya sarana dan prasarana.Saat ini, kata dia, perlengkapan Divisi Humas Polri cukup memadai. Dia meminta anggota Humas Polri yang dikerahkan dapat maksimal memberikan informasi kepada masyarakat."Titik paling krusial yaitu Merak- Bakauheni, penuh dengan pemudik, Data Kementerian Perhubungan (Kemenhub) 44,4 juta pemudik akan memanfaatkan libur Nataru. Tidak menutup kemungkinan jumlah itu bisa bertambah," ujar Dedi.Kemudian, kepadatan juga diprediksi terjadi di Jalur Pantura. Satgas Humas Polri diminta bekerja sama dengan media untuk menginformasikan kepada masyarakat. Terutama, saat Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Irjen Firman Santyabudi Polri menerapkan kebijakan contraflow dan oneway."Standar Operasional Prosedur (SOP)-nya tiga jam. Tiga jam sebelum kebijakan itu diambil kita bersama teman media menginformasikan ke publik, baik melalui radio, televisi, dan media online. Jangan sampai publik kurang mendapatkan informasi," ungkap Dedi.Dedi mengatakan perlu Satgas Humas Polri berada di posko perbatasan DKI Jakarta dengan Jawa Barat, terutama di KM 78. Satgas Humas Polri wajib menginformasikan ke masyarakat ada kebijakan contraflow dan one way saat kendaraan mengarah dari Jakarta KM 78 menuju Palimanan."Diskresi one way itu diambil ketika arus kendaraan itu per jam itu 5.500. Ketika di atas 6.000 per jam lalu nanti dilaksanakan one way. Sangat tergantung dengan volume kendaraan di jalan tol," ungkap jenderal bintang dua itu.Pantauan Medcom.id, usai memberikan amanat apel, Dedi mengecek kesiapan alat Satgas Humas Polri untuk menjalankan Operasi Lilin 2022. Ada mobil yang disediakan untuk Tim Satgas Humas memantau arus lalu lintas, ada kamera, hingga drone untuk memantau kepadatan lalu lintas lewat udara.Satgas Humas Polri ini nantinya ikut apel pasukan Operasi Lilin 2022 di Monas, Jakarta Pusat pada 23 Desember 2022. Apel itu juga dihadiri pasukan Operasi Lilin yang tersebar di wilayah DKI Jakarta.Termasuk juga menghadirkan pihak kementerian/lembaga terkait. Operasi Lilin 2022 digelar selama 11 hari mulai 23 Desember 2022-2 Januari 2023.